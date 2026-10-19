 Vitinha: “No tenemos miedo de Lamine Yamal”
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Vitinha: “No tenemos miedo de Lamine Yamal”

Vitinha llenó de elogios a Lamine Yamal antes del duelo entre PSG y Barcelona, pero advirtió que el conjunto azulgrana tiene otras figuras capaces de marcar la diferencia.

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El mediocampista portugués Vitinha en conferencia de prensa - EFE
El mediocampista portugués Vitinha en conferencia de prensa / FOTO: Agencia EFE
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El centrocampista del París Saint-Germain, Vitinha, elogió el talento de Lamine Yamal, una de las principales figuras del Barcelona, en la previa del enfrentamiento entre ambos equipos este martes en la fase liga de la Liga de Campeones. El portugués reconoció el extraordinario nivel del joven delantero español, aunque dejó claro que el conjunto parisino no siente temor ante el desafío que representa medirse a uno de los futbolistas más destacados del momento.

"¿Miedo? No, afrontamos a los mejores del mundo. Lo que hace en estos momentos es increíble, es un jugador excepcional, sé que es muy especial", afirmó Vitinha, quien también advirtió que centrar toda la atención en Yamal sería un error. "Si reduces el Barça a Lamine no sería justo. Vamos a medirnos a un gran equipo, no solo a Lamine", añadió, destacando la calidad colectiva del conjunto azulgrana.

Vitinha llenó de elogios a Lamine Yamal

El internacional portugués también resaltó el potencial del centro del campo del Barcelona, al que considera uno de los mejores del mundo. Vitinha anticipó un duelo intenso por la posesión del balón y explicó que el PSG deberá encontrar la manera de presionar a su rival, tomando como referencia el buen resultado de su planteamiento ante el Manchester City. "Me encanta la forma en la que juega. Será interesante ver quién domina el centro del campo. Los dos equipos van a querer el balón", señaló. Asimismo, reconoció la importancia del encuentro, aunque descartó considerarlo una final, debido a que todavía queda mucha temporada por delante.

Por otro lado, Vitinha defendió las opciones de Ousmane Dembélé para el Balón de Oro y aseguró que el atacante francés se ha consolidado como un líder dentro del PSG. El mediocampista consideró que el premio debería quedarse en el equipo parisino por su conquista de la Liga de Campeones, aunque reconoció que la competencia será exigente. Entre los candidatos mencionó al propio Lamine Yamal, al francés Michael Olise y a Kylian Mbappé, por lo que admitió que resulta complicado anticipar quién se llevará el galardón.

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