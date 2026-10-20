 Hace 24 años, Carlos Ruiz daba título de la MLS al Galaxy
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Hace 24 años, Guatemala lloraba con el gol de Carlos Ruiz y las palabras de su madre

Fue un día especial y único para el futbol guatemalteco, el cual cerró con broche de oro tras unas emotivas palabras de doña María de Jesús Gutiérrez.

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Carlos Ruiz fue campeón de la MLS un 20 de octubre de 2002
Carlos Ruiz fue campeón de la MLS un 20 de octubre de 2002 / FOTO: Redes sociales
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Una de las efemérides más especiales, queridas y recordadas en Guatemala, la protagonizó el futbolista Carlos Ruiz, el "Pescadito", quien el 20 de octubre de 2002 hizo el gol de oro ante New England Revolución que terminó por darle el primer título de la Major League Soccer (MLS) a LA Galaxy.

Fue el cierre de una temporada de ensueño para el futbolista guatemalteco, quien había ganado a diestra y siniestra distinciones como MVP del partido, jugador de la semana jugador del mes y terminó siendo el jugador de la campaña del futbol norteamericano.  

LA Galaxy, fundado en 1994, jamás había logrado obtener el título de la MLS. Pero con la llegada de Carlos Ruiz el club tomó otro destino y estuvo de principio a fin en los principales titulares de la prensa deportiva de aquella época.

Los Angeles Galaxy habían disputado tres finales: 1996, 1999 y 2001, antes de llegar de la mano de Carlos Ruiz a otra final. Era la segunda consecutiva para el cuadro angelino.

En la cuarta final de liga, Carlos Ruiz condujo a su equipo al primer título de la MLS al marcar el 1-0 ante New England Revolución en el estadio Guillette de Foxborough, Massachusetts, ante más de 60 mil espectadores.

Cinco atletas que revolucionaron el deporte de Guatemala

Este 20 de octubre, recordamos a algunos deportistas guatemaltecos que cambiaron la historia del deporte nacional.

Una jornada de lágrimas

Lloró Carlos Ruiz. Lloró el narrador. Lloró la madre del jugadore. Lloró el aficionado guatemalteco. Sin duda alguna aquel gol que definió la final de la Copa MLS en el 2002 fue tan especial que arrancó lágrimas de todos sus protagonistas.

Las lágrimas de Carlos Ruiz: El "Pescadito" anotó el gol e inmediatamente fue a celebrar junto a sus compañeros. Las imágenes de televisión mostraron el llanto emotivo del futbolista chapín, quien más adelante declararía: "Esto va dedicado al pueblo guatemalteco que sufre de hambre, de crimen. Esta alegría ojalá llegue al pueblo guatemalteco que realmente se lo merece".

Un gol para el "pueblo guatemalteco que sufre de hambre y de crimen"

Hace 22 años, Carlos Ruiz hizo vibrar al país con el gol de oro que le dio al Galaxy su primera copa de la MLS.

Las lágrimas de María de Jesús Gutiérrez: La madre de Carlos Ruiz fue entrevistada por Emisoras Unidas tan solo segundos después del título dado por el "Pescado" a LA Galaxy, y entre lágrimas, ella declaró: "Aquí estaba en la cocina, orándole y pidiéndole al Señor y sentí un escalofrío en mi cuerpo, como que él me dijo, yo estoy contigo mujer, yo estoy con tu hijo. Amo a mi Dios, amo a mi Señor porque él (Carlos Ruiz) quería poner en alto a Guatemala y lo ha logrado, gracias a un Dios vivo y poderoso".

Las lágrimas del narrador Jorge Ramos. Emisoras Unidas retransmitió la señal de Radio Única para Guatemala y fue testiga de uno de los relatos más emotivos del futbol. El narrador uruguayo dejó atrás a su nación y con su relato pareció levantar la mano y decir que era un guatemalteco más. Su relato fue emotivo y describió cada cualidad de Carlos Ruiz. "Ahí está el ‘Pescado’ es campeón, es campeón, es campeón. Se hizo justicia, Dios, Dios hizo justicia desde arriba. El Galaxy es campeón, el ‘Pescado’ lo coronó. Impresionante el ‘Pescado’ no bajó los brazos, la buscó, fue a todas, la definió. Qué goleador, qué jugador, qué corazón, qué campeón es Carlos Ruiz", gritó Jorge Ramos.   

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