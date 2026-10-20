Cinco atletas que revolucionaron el deporte de Guatemala

Hablar de atletas que revolucionaron el deporte guatemalteco es referirse a aquellos personajes que a través de sus deportes lograron cosas importantes e histórica. Además de dejar una huella imborrable en sus respectivas disciplinas, las cuales tuvieron un auge importante mientras ellos marcaban una época de oro. Hablar del maratonista Doroteo Guamuch Flores (Mateo Flores), el marchista Erick Barrondo, los tiradores Adriana Ruano, Jan Pierre Brol y el futbolista Carlos Ruiz, es darles un espacio a los hombres y mujeres que cambiaron la historia del deporte chapín.
Hoy 20 de octubre en Guatemala se conmemora un año más de la Revolución de 1944, y en este día importante te enlistamos a los atletas que revolucionaron con sus resultados el deporte nacional.
Cinco atletas que revolucionaron el deporte nacional
Doroteo Guamuch Flores enalteció el atletismo (fondo/maratón) cuando en 1952 ganó el Maratón de Boston con tiempo de 2:31:53 horas. Ha sido uno de los mayores hitos internacionales tempranos del deporte guatemalteco. Fue abanderado en la primera participación olímpica del país (Helsinki 1952) y dominó a nivel centroamericano y del caribe con múltiples oros.
Su éxito inspiró generaciones, elevó el perfil del atletismo nacional y el estadio nacional llevó su nombre durante décadas (luego corregido a su nombre real). Representa el pionerismo de orígenes humildes que puso a Guatemala en el mapa deportivo mundial.
Erick Barrondo: El marchista verapacense dio a Guatemala la primera medalla olímpica en la historia del deporte nacional: una plata en los 20 kilómetros marcha en Londres 2012 con tiempo de 1:18:57 horas.
Este logro marcó un antes y un después en la marcha atlética, demostrando que el país podía competir al más alto nivel olímpico y generando un boom de interés e inversión en la marcha y el atletismo.
Adriana Ruano es sin duda alguna la atleta más importante en la historia del país. A través del tiro deportivo (foso) logró ser la primera mujer en darle a Guatemala la primera y única medalla de oro olímpica, y lo hizo con un récord olímpico (45/50 platos). Su actuación en París 2024 ha sido el momento más importante del deporte guatemalteco.
Tras una lesión que la alejó de la gimnasia, se reinventó en el tiro y alcanzó el máximo podio. Su victoria redefinió el prestigio deportivo del país y de Centroamérica, inspirando a nuevas generaciones y elevando el tiro deportivo.
Jean Pierre Brol es el menor de una familia de tiradores. Compitió en Londres 2012 (puesto 28) y en París 2024 logró la medalla de bronce en foso masculino, la segunda presea olímpica de la historia de Guatemala (después de la plata de Erick Barrondo).
También tiene oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, oro panamericano en 2023 (representando al equipo independiente) y múltiples títulos centroamericanos y del Caribe.
En 2025 se consolidó entre la élite mundial (oro en Copa del Mundo ISSF en Buenos Aires, liderazgo temporal en el ranking y nominación a Deportista del Año de la ISSF). Su logro en París elevó enormemente el perfil del tiro deportivo en el país y demostró la consistencia de una carrera de más de 20 años.
Carlos Ruiz es un exfutbolista quien logró a base de goles ser el máximo referente internacional del país en este deporte. Posee el récord Guinness/FIFA de más goles en eliminatorias mundialistas (39). Destacó en la MLS, especialmente con el LA Galaxy, donde justamente un 20 de octubre de 2002 dio el gol para el primer título liguero de los angelinos.
Su talento y goles pusieron al futbol chapín en el mapa mundial, generaron orgullo masivo y elevó el estándar de lo posible para jugadores guatemaltecos en el extranjero.