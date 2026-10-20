Hace 82 años en Guatemala se llevó el movimiento revolucionario que terminó con el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico, quien gobernó del 14 de febrero de 1931 al 1 de julio de 1944, es decir, 13 años. Asimismo, fue derrocado más adelante Federico Ponce Vaides.
En junio de 1944 hubo una serie de protestas cívico-militar donde hubo participación de estudiantes, maestros, obreros y demás profesionales, quienes protestaron contra el Gobierno de Ubico. Durante las movilizaciones cayó abatida la maestra María Chinchilla el 25 de junio, convirtiéndose en mártir del movimiento.
El 1 de julio de 1944 renunció Jorge Ubico y dejó el poder en manos de una junta militar y luego al presidente provisional Federico Ponce Vaides, hasta que el 20 de octubre de 1944 existió otro levantamiento encabezado por el mayor Francisco Javier Arana junto con estudiantes universitarios y trabajadores. Tras la rendición de las fuerzas del Gobierno de Guatemala, se formó una junta provisional integrada por Francisco Javier Arana, Jorge Toriello Garrido y Jacobo Árbenz Guzmán, donde comenzó el periodo de los "Diez años de la Primavera".
¿Qué impacto tuvo la Revolución de 1944 en el deporte?
Tras la Revolución del 20 de octubre de 1944, el deporte nacional vivió dos momentos importantes, los cuales aún permanecen hasta en la actualidad.
El primero de ellos fue la autonomía del deporte y el segundo la construcción de una Ciudad Deportiva, conocida hoy como la "Ciudad de los Deportes".
Gracias a la Revolución, en 1945 se emitió el Decreto 76 que dio vida a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), otorgándole al deporte guatemalteco su carácter autónomo, constitucional y libre de la interferencia política directa del Gobierno en turno.
Infraestructura e Institución: Durante este período revolucionario, específicamente bajo el gobierno de Juan José Arévalo, se impulsó la creación de la Ciudad Olímpica, hoy conocida como Ciudad de los Deportes.
Esta edificación sirvió para albergar los VI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Guatemala 1950.