 Vinícius regresa a la convocatoria del Real Madrid
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Vinícius regresa a la convocatoria del Real Madrid

El delantero brasileño cumplió ante el Sevilla el pasado fin de semana el primero de sus cuatro encuentros de suspensión en LaLiga.

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Vinícius convocado con el Real Madrid para Champions League
Vinícius convocado con el Real Madrid para Champions League / FOTO: EFE
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El brasileño Vinícius, que se encuentra cumpliendo sanción de cuatro partidos en LaLiga EA Sports tras ser expulsado ante el Villarreal, es la novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Leipzig (miércoles, 21 de octubre, 13:00 horas GT), en la que siguen ausentes Asencio, Rodrygo y Mendy.

El delantero brasileño cumplió ante el Sevilla el pasado fin de semana el primero de sus cuatro encuentros de suspensión. Los otros tres serán frente a Barcelona, Racing y Valencia, todos fuera de casa.

Entre tanto, José Mourinho ya adelantó en la rueda de prensa posterior al partido contra el equipo hispalense que Vinícius sería titular en la Liga de Campeones, y lo volvió a confirmar en la previa de la visita del Leipzig.

Repite presencia en la lista del técnico portugués Éder Militao, que adelantó los plazos previstos de su recuperación y volvió a los terrenos de juego frente al Sevilla, después de una ausencia de casi seis meses, desde que cayera lesionado ante el Alavés en el mes de abril.

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Vinícius, jugador del Real Madrid - @realmadrid

Las bajas del Real Madrid

Las bajas son las ya habituales: Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha; Rodrygo, que ya ha completado sesiones individuales sobre el césped, pero todavía no entrena con el grupo; y Mendy, en la recta final de su recuperación y que ya trabaja junto a sus compañeros, si bien no está inscrito en la lista del Real Madrid para la Liga de Campeones.

Como tercer portero, el canterano Sergio Mestre regresó a la posición después de un encuentro de ausencia, ya que había sido sustituido en el partido frente al Sevilla por su compañero Javi Navarro.

Real Madrid golea al Sevilla en la semana previa al Clásico

El Madrid gana 4-1 al Sevilla con goles de Güler, Mbappé (2) y Diomande; Bueno descontó. Se sitúa tercero y esta semana recibe al Leipzig antes del Clásico en el Camp Nou.

Los convocados: va Vinícius 

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Leipzig la forman:

  • Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre
  • Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella
  • Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch
  • Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

*Información EFE.

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