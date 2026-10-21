Best PC Ecuador declina participación en Vuelta a Guatemala

A menos de 48 de que se inicie la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, el equipo Best PC Ecuador hizo oficial que no participará en el máximo evento del ciclismo que se celebrará en nuestro país a partir de este viernes 23 de octubre.
Mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el Best PC Ecuador detalló: "Se informa a la comunicad ciclística que no participará en la Vuelta a Guatemala 2026 debido a la indisponibilidad médica de varios de sus corredores".
El comunicado explica que, "tras su participación en la Vuelta a la Juventud, varios deportistas presentan afecciones respiratorias, mientras que otros continúan recuperándose de lesiones sufridas en la Vuelta a Venezuela".
El Best PC Ecuador asegura que: "Por recomendación médica, estos corredores no están autorizados para competir". Aunque no se detalle el listado de quiénes exactamente son los afectados.
El Best PC Ecuador también asegura que las alternativas consideradas para sustituir a los enfermos y lesionados "no cuentan con la vis requerida para ingresar a Guatemala", situación que se le ha dificultado y que los deja al margen del gran evento en el "País de la Eterna Primavera".
"Lamentamos no poder participar en esta edición t agradecemos la compresión de la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC)", finaliza el comunicado.
Equipo de Bélgica en problemas
Durante la presentación oficial de la Vuelta a Guatemala, la semana pasada, el presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, Óscar Vásquez, confirmó que el equipo belga de ciclismo, el Team King of The Flemish Mountains, tenía pendiente una serie de documentación por completar antes de viajar a Guatemala, uno de ellos era el aval por parte de su Federación, situación que hasta el día de hoy se desconoce si lograron solventarlo.
Serán las próximas horas cuando se sepa si participarán o no en el máximo evento ciclístico.