Comunicaciones ya es el equipo con más rojas del Apertura

La derrota por 1-0 ante Malacateco no fue la única noticia negativa para Comunicaciones este miércoles. Con la expulsión de Samuel Camacho al minuto 72, tras la revisión del sistema FVS, los cremas se convirtieron en el equipo con más jugadores expulsados en las 15 jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026. El conjunto albo llegó al compromiso empatado con Xelajú MC, ambos con ocho tarjetas rojas, pero la nueva expulsión rompió la igualdad y dejó a los capitalinos al frente de una estadística que refleja uno de sus principales problemas durante el campeonato.
Diego Santis encabeza la lista de jugadores de Comunicaciones que han visto la tarjeta roja en el actual torneo, con dos expulsiones: una frente a San Pedro y otra contra Aurora, ambas en el Estadio Cementos Progreso. Detrás de él aparecen Elsar Cruz, Omar Duarte, Nelso García, Marco Domínguez, Brayam Castañeda, Agustín Vuletich y Samuel Camacho, cada uno con una expulsión. La reiteración de estas sanciones ha condicionado al equipo en distintos encuentros y ha obligado al cuerpo técnico a afrontar tramos de los partidos en inferioridad numérica.
Crisis en Comunicaciones
La situación ya había generado preocupación en el entrenador Roberto Montoya, quien, después del partido contra Aurora el pasado miércoles, advirtió que se tomarían decisiones ante la recurrencia de las expulsiones. El técnico señaló la necesidad de corregir una tendencia que ha perjudicado al equipo, especialmente porque algunas de las tarjetas rojas pudieron evitarse. Sin embargo, la expulsión de Camacho ante Malacateco evidencia que el problema continúa y que Comunicaciones todavía no logra frenar una dinámica que afecta su rendimiento colectivo.
El récord negativo llega en un momento especialmente complicado para la institución crema. Tras 15 jornadas, Comunicaciones ocupa el penúltimo puesto de la clasificación con apenas 14 puntos, mientras atraviesa una crisis que no se limita a los resultados deportivos, sino que también alcanza el ámbito administrativo.
A la falta de regularidad y las dificultades para sumar victorias se añade ahora el elevado número de expulsiones, un factor que complica todavía más sus aspiraciones de recuperación. Con el torneo en marcha, los albos necesitan corregir sus errores disciplinarios si pretenden salir de una situación que mantiene bajo presión al equipo y a su entorno.
Te puede interesar: