 Comunicaciones ya es el equipo con más rojas del Apertura
Deportes

Comunicaciones ya es el equipo con más expulsiones del Apertura 2026

Con la expulsión ante Malacateco, Comunicaciones se convirtió en el equipo con más tarjetas rojas del Apertura 2026 y agrava su crisis deportiva.

Compartir:
Diego Santis fue expulsado en el partido entre Comunicaciones y Aurora el pasado 14 de octubre - Christoper Chang
Diego Santis fue expulsado en el partido entre Comunicaciones y Aurora el pasado 14 de octubre / FOTO: Christoper Chang
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La derrota por 1-0 ante Malacateco no fue la única noticia negativa para Comunicaciones este miércoles. Con la expulsión de Samuel Camacho al minuto 72, tras la revisión del sistema FVS, los cremas se convirtieron en el equipo con más jugadores expulsados en las 15 jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026. El conjunto albo llegó al compromiso empatado con Xelajú MC, ambos con ocho tarjetas rojas, pero la nueva expulsión rompió la igualdad y dejó a los capitalinos al frente de una estadística que refleja uno de sus principales problemas durante el campeonato.

Diego Santis encabeza la lista de jugadores de Comunicaciones que han visto la tarjeta roja en el actual torneo, con dos expulsiones: una frente a San Pedro y otra contra Aurora, ambas en el Estadio Cementos Progreso. Detrás de él aparecen Elsar Cruz, Omar Duarte, Nelso García, Marco Domínguez, Brayam Castañeda, Agustín Vuletich y Samuel Camacho, cada uno con una expulsión. La reiteración de estas sanciones ha condicionado al equipo en distintos encuentros y ha obligado al cuerpo técnico a afrontar tramos de los partidos en inferioridad numérica.

Crisis en Comunicaciones

La situación ya había generado preocupación en el entrenador Roberto Montoya, quien, después del partido contra Aurora el pasado miércoles, advirtió que se tomarían decisiones ante la recurrencia de las expulsiones. El técnico señaló la necesidad de corregir una tendencia que ha perjudicado al equipo, especialmente porque algunas de las tarjetas rojas pudieron evitarse. Sin embargo, la expulsión de Camacho ante Malacateco evidencia que el problema continúa y que Comunicaciones todavía no logra frenar una dinámica que afecta su rendimiento colectivo.

El récord negativo llega en un momento especialmente complicado para la institución crema. Tras 15 jornadas, Comunicaciones ocupa el penúltimo puesto de la clasificación con apenas 14 puntos, mientras atraviesa una crisis que no se limita a los resultados deportivos, sino que también alcanza el ámbito administrativo.

A la falta de regularidad y las dificultades para sumar victorias se añade ahora el elevado número de expulsiones, un factor que complica todavía más sus aspiraciones de recuperación. Con el torneo en marcha, los albos necesitan corregir sus errores disciplinarios si pretenden salir de una situación que mantiene bajo presión al equipo y a su entorno.

Foto embed
Agustín Vuletich fue expulsado frente a Marquense - Christoper Chang

Te puede interesar:

Malacateco suma de local y agrava la crisis de Comunicaciones

Comunicaciones sufrió una nueva expulsión y cayó ante Malacateco, un resultado que mantiene a los cremas hundidos en una crisis deportiva que parece no tener final.

En Portada

PNC aparta a siete agentes mientras se investiga supuesta implantación de armat
Nacionales

PNC aparta a siete agentes mientras se investiga supuesta implantación de arma

01:46 PM, Oct 21
Tránsito en la capital: Fin de clases reconfigura horas pico y Emetra alerta por eventos y lluviat
Nacionales

Tránsito en la capital: Fin de clases reconfigura horas pico y Emetra alerta por eventos y lluvia

01:05 PM, Oct 21
Real Madrid golea al Leipzig y mantiene el paso perfecto en la Championst
Deportes

Real Madrid golea al Leipzig y mantiene el paso perfecto en la Champions

02:55 PM, Oct 21
Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periféricot
Nacionales

Estas son las vías alternas por trabajos en puente Periférico

11:12 AM, Oct 21
¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?t
Nacionales

¿Habrá fin de semana largo en Guatemala por el asueto del 1 de noviembre de 2026?

08:12 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosJusticiaPNCEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar