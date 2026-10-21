 Copa Sudamericana: Atlético Mineiro repite final
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Copa Sudamericana: Atlético Mineiro repite final y se cita con Boca Juniors

Atlético Mineiro se clasificó a la final y el 21 de noviembre se enfrentará en Barranquilla a Boca Juniors en busca de su primer título.

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Atlético Mineiro finalista de Copa Sudamericana 2026
Atlético Mineiro finalista de Copa Sudamericana 2026 / FOTO: EFE
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El brasileño Atlético Mineiro selló su boleto a la final de la Copa Sudamericana por segunda ocasión consecutiva pese a caer este miércoles por 2-0 con Montevideo City y el próximo 21 de noviembre luchará por el título con el argentino Boca Juniors en Barranquilla.

En el estadio Centenario de Montevideo, el 'Galo' (Gallo) mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez y que perdió el título en 2025 contra el Lanús argentino, aprovechó la ventaja de tres goles conseguida en el juego de ida y se clasificó en un partido en el que acabó sufriendo.

Un gol de Kevin Silva a los 89 minutos y otro de Gary Kagelmacher a los 90+3 dejaron al borde del milagro al equipo local, que se despidió de la Sudamericana con la frente en alto.

Mientras tanto, Atlético Mineiro cerró la lluviosa noche celebrando y ahora buscará una rápida revancha del año pasado, cuando cayó en los penaltis frente a Lanús después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Sabiendo desde el comienzo que para avanzar debía tener una noche épica, Montevideo City Torque se lanzó al ataque desde el minuto uno y generó las jugadas más peligrosas.

Salomón Rodríguez pudo convertir tras un fallo del portero Gabriel Delfim, quien luego brilló ante un remate de Franco Pizzichillo que despejó con una parada espectacular.

Gonzalo Montes acercó a los orientados por Marcelo Méndez con un libre directo que la defensa despejó de buena manera y Kevin Silva estuvo a nada de anotar con un cabezazo que se fue por poco.

Boca Juniors remonta en Brasil y es finalista de la Sudamericana

Boca Juniors espera por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque para conocer a su rival en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

Final dramático

Del otro lado, la más clara llegó con un remate del exjugador de Real Madrid Reinier Jesus que se estrelló contra el horizontal de la portería defendida por Franco Torgnascioli.

Sobre el final, y cuando el Mineiro jugaba con diez por la expulsión del lateral ecuatoriano Alan Franco, Montevideo City golpeó dos veces, pero no pudo tirar a su rival a la lona.

Kevin Silva empujó el balón bajo la portería tras una asistencia de Juan Ignacio Quintana y abrió el tanteador cuando solo faltaba un minuto para los 90.

En el tercer minuto del tiempo añadido, un espectacular cabezazo de Kagelmacher quebró la resistencia de Gabriel Delfim y puso el partido 2-0, aunque no hubo tiempo para más.

Atlético Mineiro se clasificó a la final y el 21 de noviembre se enfrentará en Barranquilla a Boca Juniors en busca de su primer título de Copa Sudamericana.

Los argentinos buscarán alzar una vez más un trofeo que ya conquistaron en 2004 y en 2005, primero bajo las órdenes de Jorge Benítez y luego de Alfio Basile.

La de este año será la octava final que pondrá cara a cara a un equipo argentino y a uno brasileño. Las dos últimas fueron en 2024 y 2025 y acabaron con las conquistas de Racing y Lanús.

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Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 - @Atletico

*Información EFE.

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