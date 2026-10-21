LeBron James debuta con los 76ers con una victoria

LeBron James comenzó una nueva etapa en su histórica carrera en la NBA con un triunfo de los Philadelphia 76ers por 106-100 frente a los New York Knicks. El encuentro, disputado este martes en el Madison Square Garden, marcó el estreno oficial del veterano alero con su nuevo equipo y coincidió con la celebración del campeonato conquistado por los neoyorquinos, que antes del partido colgaron su estandarte de campeones en lo alto del recinto.
A sus 41 años, James inició su vigésima cuarta temporada en la liga con una actuación de 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. El máximo anotador histórico de la NBA dejó buenas sensaciones en su primer compromiso con Philadelphia, al que llegó en julio tras ocho campañas con Los Angeles Lakers. Su incorporación, mediante un contrato de dos años y ocho millones de dólares, refuerza las aspiraciones de unos Sixers que buscan construir un equipo capaz de luchar por el título. Tyrese Maxey encabezó la ofensiva con 28 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Jaylen Brown, otro de los refuerzos del conjunto, contribuyó con 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Joel Embiid, por su parte, terminó con 13 puntos, 11 rebotes y seis asistencias.
Buen inicio de LeBron James con los 76ers
Philadelphia cimentó su victoria en una destacada reacción durante el tercer cuarto, después de marcharse al descanso con una desventaja de 58-54. Los visitantes se impusieron por 29-18 en ese periodo, impulsados por la efectividad de Brown, quien anotó diez puntos, y cerraron el parcial con una racha de nueve tantos consecutivos que les permitió tomar el control del encuentro. En el último cuarto, los Sixers llegaron a disponer de una ventaja de nueve puntos y resistieron los intentos de remontada de los Knicks. Jalen Brunson fue el máximo anotador de los locales, con 21 puntos, seguido por Karl-Anthony Towns, quien sumó 19 unidades y 12 rebotes, cifras insuficientes para evitar la derrota en una noche especial para la franquicia neoyorquina.
Antes del salto inicial, los Knicks celebraron la conquista de su tercer campeonato de la NBA con la ceremonia de presentación del estandarte de 2026, que acompañará a los correspondientes a sus títulos de 1970 y 1973. La franquicia puso fin a una espera de 53 años al imponerse por 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales y también entregó los anillos de campeones a sus jugadores.
Sin embargo, la fiesta en el Madison Square Garden no tuvo el desenlace esperado sobre la cancha. Philadelphia se llevó una victoria de prestigio para comenzar la temporada y ofreció una primera muestra del potencial de su renovado plantel, con LeBron James como una de las principales figuras de un proyecto que aspira a conquistar el campeonato.