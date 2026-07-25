LeBron James revela que estuvo a un paso del retiro

Antes de iniciar una nueva etapa con los Philadelphia 76ers, LeBron James confesó que estuvo muy cerca de poner punto final a su histórica carrera en la NBA. El veterano alero reveló que, tras concluir la temporada pasada, llegó a pensar que ya había disputado su último partido como profesional. Sin embargo, tras un profundo proceso de reflexión, comprendió que todavía mantiene intacta su pasión por el baloncesto y el deseo de competir al máximo nivel, razones que lo llevaron a firmar un contrato de dos temporadas, con opción a una tercera, con la franquicia de Filadelfia.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA explicó que necesitó tiempo para tomar una de las decisiones más importantes de su carrera. "Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo bien, pero estaba bastante seguro de que ya había jugado mi último partido", confesó James. Posteriormente, dejó claro que el amor por el deporte terminó inclinando la balanza a favor de su continuidad: "Fui sincero en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba mirarme al espejo y decidir si todavía amaba este deporte. Sigo amando profundamente este deporte y aún tengo más para dar".
LeBron James seguirá en activo
LeBron también explicó que este fue el primer verano en el que realmente tuvo el espacio necesario para analizar su futuro sin prisas. Tras esa pausa, concluyó que aún conserva la motivación para seguir sacrificándose en busca de un nuevo campeonato. "Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato", afirmó el alero, quien cumplirá 42 años en diciembre y buscará conquistar el quinto anillo de su carrera.
El veterano dejó claro que su llegada a los 76ers no respondió a motivos económicos ni familiares, sino a la convicción de que puede ayudar al equipo a luchar por el título. "No fue por dinero o por la familia", aseguró, al explicar las razones de su elección. En Filadelfia compartirá vestuario con Tyrese Maxey, Jaylen Brown y Joel Embiid, conformando un ambicioso "Big Four" que intentará llevar a la franquicia nuevamente a la cima de la NBA. Además, James aprovechó el anuncio para agradecer a los Miami Heat y a los Cleveland Cavaliers por el interés mostrado antes de decidir su nuevo destino.