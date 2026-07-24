 El campeón Municipal debuta con triunfo ante Mixco
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El campeón Municipal debuta con triunfo ante Mixco

El partido fue histórico por la utilización, por vez primera, de las tarjetas del FVS, pero ambas no tuvieron resultados positivos para los mixqueños.

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Celebración de César Archila frente a Deportivo Mixco
Celebración de César Archila frente a Deportivo Mixco / FOTO: Alex Meoño
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En una noche espectacular para la práctica de futbol, el campeón nacional, Municipal, que dirige el técnico nicaragüense Mario Acevedo, debutó en casa ante Deportivo Mixco, del estratega guatemalteco Fabricio Benítez, como parte de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, que da banderazo a la nueva temporada 2026-2027 del máximo circuito del futbol chapín.

El estadio Manuel Felipe Carrera, que estrenó la ampliación de su graderío, vistió sus mejores galas para este partidazo entre dos equipos que tienen una seria rivalidad dentro del medio nacional. El Trébol contó con una muy buena asistencia de público seguidor del "Mimado de la Afición".    

La primera parte se puede resumir con dos momentos que protagonizó Kevin Moscoso, portero de los mixqueños. Primero, al 23, atajó sensacionalmente un testarazo de Alejandro Cabeza y ahogó el grito de gol. Pero al 45+1, no pudo evitar la anotación del campeón, tras un remate de larga distancia de César Archila, quien hizo un golazo para el 1-0 de los locales. Así terminó la primera parte.   

Segundo tiempo del FVS 

El segundo tiempo tuvo un hecho histórico en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y fue la utilización por primera vez de una tarjeta para la intervención del FVS.

Era el 60, el árbitro marcó penal a favor de Municipal por una falta, y en ese momento, Fabricio Benítez, técnico de los mixqueños, utilizó su primera tarjeta de las dos, y pidió la revisión de la jugada desde el FVS.

El árbitro Steb Morales revisó la jugada y no dudó. Ratificó su decisión, y al 62, quedó confirmada la sanción en contra del equipo visitante.

Cristian Hernández tomó el balón y ejecutó bien su remate para vencer a Moscoso y colocar el 2-0.  

Alejandro Cabeza se convertía en protagonista de dos jugadas de gol, las cuales las falló increíblemente. Primero, falló un cabezazo a puerta vacía, la cual se estrelló en el paral. Posteriormente, tuvo un remate ante Moscoso el cual falló, y en el rebote no la pudo conectar y asombrosamente bajo el arco perdía la oportunidad de anotar.   

Al 74, otra vez Benítez utilizó su tarjeta para el FVS por supuestamente un agarrón de Aubrey David sobre Jonathan Pozuelos en el área de Municipal, jugada en el cual, el árbitro había amonestado al jugador visitante.

Tras la revisión, el réferi rectificó su decisión y no concedió penalti para Mixco, lo que generó enojo en Benítez y Hamilton López, el asistente técnico de los "Chicharroneros".  

Al final, ganó Municipal y suma sus primeros tres puntos del certamen.

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

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Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco / Alex Meoño

Apertura 2026: Municipal vs. Deportivo Mixco | Alex Meoño

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