Premios económicos para la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala

Una gran bolsa de premios será la que se repartirá entre los mejores ciclistas de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, la cual arranca este viernes 23 de octubre con su primera etapa y cerrará el domingo 1 de noviembre con la décima etapa en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo a la guía de la Vuelta a Guatemala 2026, proporcionada por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC), los premios intermedios están valuados en 3 mil euros (25 mil 755 quetzales), repartidos en: mil euros (8 mil 585 quetzales) para el campeón de la montaña, mil euros (8 mil 585 quetzales) para el campeón de las metas volante y mil euros (8 mil 585 quetzales) para el campeón de la regularidad.
Y el premio gordo para el campeón de la clasificación general individual de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala será de 6 mil 10 euros (51 mil 595.85 quetzales).
La Federación informó en la guía que, por cada una de las diez etapas a disputarse, el premio será de mil 202 euros (10 mil 319.17 quetzales), repartidos entre los primeros 20 lugares, con premios que van desde los 482 euros (4 mil 137.97 quetzales) hasta los 12 (103.02 quetzales).
Estos premios, según la Federación, están sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de acuerdo al Acuerdo 10-2012 Guatemala.
El evento del año arranca este viernes 23 de octubre
Con la baja del equipo ecuatoriano Best PC de última hora, el máximo evento ciclístico de Guatemala arrancará este viernes con un recorrido de 215.4 kilómetros entre Guastatoya (El Progreso) y Puerto Barrios (Izabal).
La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, UCI 2.2, tendrá un recorrido total de 1,447.1 kilómetros en 10 etapas. Se disputarán 27 metas volantes y 31 premios de montaña.