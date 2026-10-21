 Resultado entre Mixco vs. Municipal por el Apertura 2026
Deportes

Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato

El campeonato está al día, y el líder es Antigua por encima de Municipal y Guastatoya.

Compartir:
Acción de juego entre Mixco vs. Municipal
Acción de juego entre Mixco vs. Municipal / FOTO: Municipal
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Mixco vs. Municipal jugaron esta tarde en el estadio Santo Domingo de Guzmán como parte del partido reprogramado de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde el equipo de Mario Acevedo tenía la oportunidad de salir como líder de la competencia, pero para ello era necesario ganar, algo que el "Mimado de la Afición" no lograba desde hace cuatro duelos.

El partido tuvo un detalle importante: el regreso del árbitro Mario Escobar, quien apareció dentro de las canchas luego de su error garrafal del 26 de septiembre al permitir al jugador Brayam Castañeda, de Comunicaciones, estar en el campo con doble amonestación en un compromiso ante Xelajú en el estadio Mario Camposeco.

Mario Escobar y su grave error en el Xelajú vs. Comunicaciones

La intervención de un quinto personaje terminó por destapar la falta de concentración del árbitro internacional.

Apertura 2026: Mixco 0-0 Municipal  

Una llegada peligrosa de José Carlos Martínez, una pelota al paral de la portería de Mixco, una oportunidad fallada por los locales fue lo más destacado que tuvo la primera parte del partido entre Mixco y Municipal.

Al 5, Municipal atacó y con José Carlos Martínez tuvo la primera oportunidad de gol, pero el delantero "9" de los "Rojos" la desaprovechó.

Cuando se jugaba el minuto 35, apareció Cristian Hernández con un potente remate que le sacó pintura al palo izquierdo de la portería de Kevin Moscoso. 

Para el 42, Mixco tuvo una chance clara de gol tras el tiro libre ejecutado por Lynner García, pero en la recepción, Yonatan Pozuelos no pudo y terminó perdiendo la oportunidad más clara de gol, ya que estaba a pocos centímetros de la portería de Braulio Linares. 

Foto embed
Acción de juego entre Mixco vs. Municipal - Deportivo Mixco

Sin ganador y sin liderato para Municipal 

No transcurría el primer minuto de juego en el segundo tiempo, y Kennedy Rocha se perdía el gol de la inauguración.

Al 15, las emociones volvieran al estadio mixqueño. Una pelota suelta fue tomada por Nicolás Martínez, y el goleador de los locales le pegó con el alma, pero en la meta estaba bien ubicado Braulio Linares y con la mejor tendida del partido evitaba la caída de su arco.

 El partido tuvo pasajes interesantes, pero el obligado a ganar el duelo no se encontraba en el campo. No había claridad. Aunque sí intentos por conducir el ritmo del compromiso.

Al final, el partido culminó con el empate, situación que favoreció a Antigua G. F. C. que tras 15 fechas completas, y sin partidos pendientes, es el líder de la competencia con 29 puntos, dos más que Municipal y Guastatoya, que están en el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

Foto embed
Tabla de posiciones tras 15 fechas del Apertura 2026 - EU Digital

En Portada

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudicialest
Nacionales

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

03:29 PM, Oct 21
Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madridt
Nacionales

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

04:33 PM, Oct 21
Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixcot
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

04:23 PM, Oct 21
José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madridt
Deportes

José Mourinho lanza dardo a Vinícius tras victoria del Real Madrid

05:25 PM, Oct 21
Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato t
Deportes

Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato

04:53 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesViolenciaLiga NacionalEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar