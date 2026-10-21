Resultado entre Mixco vs. Municipal por el Apertura 2026

Mixco vs. Municipal jugaron esta tarde en el estadio Santo Domingo de Guzmán como parte del partido reprogramado de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, donde el equipo de Mario Acevedo tenía la oportunidad de salir como líder de la competencia, pero para ello era necesario ganar, algo que el "Mimado de la Afición" no lograba desde hace cuatro duelos.
El partido tuvo un detalle importante: el regreso del árbitro Mario Escobar, quien apareció dentro de las canchas luego de su error garrafal del 26 de septiembre al permitir al jugador Brayam Castañeda, de Comunicaciones, estar en el campo con doble amonestación en un compromiso ante Xelajú en el estadio Mario Camposeco.
Apertura 2026: Mixco 0-0 Municipal
Una llegada peligrosa de José Carlos Martínez, una pelota al paral de la portería de Mixco, una oportunidad fallada por los locales fue lo más destacado que tuvo la primera parte del partido entre Mixco y Municipal.
Al 5, Municipal atacó y con José Carlos Martínez tuvo la primera oportunidad de gol, pero el delantero "9" de los "Rojos" la desaprovechó.
Cuando se jugaba el minuto 35, apareció Cristian Hernández con un potente remate que le sacó pintura al palo izquierdo de la portería de Kevin Moscoso.
Para el 42, Mixco tuvo una chance clara de gol tras el tiro libre ejecutado por Lynner García, pero en la recepción, Yonatan Pozuelos no pudo y terminó perdiendo la oportunidad más clara de gol, ya que estaba a pocos centímetros de la portería de Braulio Linares.
Sin ganador y sin liderato para Municipal
No transcurría el primer minuto de juego en el segundo tiempo, y Kennedy Rocha se perdía el gol de la inauguración.
Al 15, las emociones volvieran al estadio mixqueño. Una pelota suelta fue tomada por Nicolás Martínez, y el goleador de los locales le pegó con el alma, pero en la meta estaba bien ubicado Braulio Linares y con la mejor tendida del partido evitaba la caída de su arco.
El partido tuvo pasajes interesantes, pero el obligado a ganar el duelo no se encontraba en el campo. No había claridad. Aunque sí intentos por conducir el ritmo del compromiso.
Al final, el partido culminó con el empate, situación que favoreció a Antigua G. F. C. que tras 15 fechas completas, y sin partidos pendientes, es el líder de la competencia con 29 puntos, dos más que Municipal y Guastatoya, que están en el segundo y tercer lugar, respectivamente.