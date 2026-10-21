Resultado Real Madrid-RB Leipzig, Jornada 3 Champions League

El Real Madrid selló un contundente 4-1 frente al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El equipo dirigido por José Mourinho impuso su ritmo desde el inicio y abrió el marcador en el minuto 43 por medio de Bernardo Silva, que empujó el balón tras un rechace de Maarten Vandevoordt a un disparo de Arda Güler.
El propio Güler amplió la ventaja poco después del descanso, al anticiparse y definir de cerca tras un cabezazo de Kylian Mbappé. En el tramo final, el francés sumó el tercero y Yan Diomande cerró la goleada con el cuarto tanto merengue, mientras que Tidiam Gomis maquilló el resultado para el RB Leipzig en los minutos de descuento. El árbitro István Kovács mostró tarjeta amarilla a Álvaro Carreras y a Rocco Reitz en un partido de pocas interrupciones.
Real Madrid llega motivado al Clásico
Thibaut Courtois y Vandevoordt protagonizaron intervenciones destacadas a lo largo del encuentro, aunque el conjunto de Martin Demichelis apenas generó peligro real hasta el gol de Gomis. El Madrid administró con solvencia la superioridad numérica en el marcador tras los cambios (entre ellos la entrada de Diomande), controló la posesión y cerró el partido con autoridad en el Bernabéu.
Con este triunfo, el Real Madrid alcanza los nueve puntos en tres jornadas (tres victorias) y se consolida en la zona alta de la clasificación de la fase de liga. El RB Leipzig permanece con tres puntos tras una victoria y dos derrotas, lo que deja su clasificación en una posición más comprometida de cara a las próximas jornadas.
De cara a los próximos días, el Real Madrid visita el próximo domingo 25 de octubre el Camp Nou para disputar el Clásico ante el Barcelona por la décima jornada de LaLiga. El RB Leipzig, por su parte, regresa a la Bundesliga este sábado 24 de octubre recibiendo al Elversberg, y además tiene pendiente un encuentro de Copa de Alemania a mediados de la semana.