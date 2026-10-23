 Previa de la etapa 2 de la 65 Vuelta Ciclista a Guatemala
Deportes

San Antonio La Paz: la madre naturaleza recibe la Vuelta a Guatemala

La carava ciclística llegará este sábado a San Antonio La Paz (El Progreso), la tierra montañosa.

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Vuelta a Guatemala 2026
Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alejandro Chet
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El viernes se recorrieron los primeros 215.4 kilómetros de la 65 edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, y durante el segundo día de competencia se tendrán otros 212 entre la etapa que iniciará en Morales, Izabal, y terminará en San Antonio La Paz, El Progreso. El colombiano Johan Rubio buscará retener el liderato general de la competición y el guatemalteco José Canastuj intentará arrebatarlo.

La ida de Guastatoya hacia Puerto Barrios resultó u n desgaste físico para los competidores, quienes sudaron la gota amarga, y que este sábado 24 de octubre también lo volverán a hacer, ya que la prácticamente deben hacer un recorrido similar al de la primera etapa, solo que con la diferencia que la meta estará en el municipio  

El corazón de San Antonio La Paz está cubierta entre montañas, nacimientos de agua y cafetales, estos, en su parte alta. Serán 212 kilómetros que los ciclistas deberán pedalear del parque de Morales para buscar la gloria deportiva en la tierra caracterizada por su entorno lleno de naturaleza.  

La “Tierra de Dios” fue para el colombiano Johan Rubio

Las emociones llegaron a Puerto Barrios, Izabal, con un cierre de infarto, el cual jugó en contra de Guatemala.

Altimetría de la segunda etapa

La etapa 2 tendrá un recorrido total de 212 kilómetros desde Morales (Izabal)-Los Amates-Gualán-Santa Cruz-Teculután-El Rancho-Guastatoya-Sanarate-San Antonio La Paz (El Progreso).

El evento comenzará a las 08:56 con una salida controlada desde el parque de Morales, y se buscará el kilómetro cero en el inicio de la ciclovía. De ahí en adelante comenzará la lucha férrea por los premios intermedios, que serán ocho en total: cinco de montaña y tres de la volante.

Los Amates, Toras Mila Teculután y Sanarate serán las metas volantes en los kilómetros 20, 122.7 y 188, respectivamente.

Luego, los premios de montaña estarán en Altos Los Amates (kilómetro 44.7 de recorrido), Alto de Uyus en el 133.2, Guastatoya en el 169.5, Rotulo aéreo del 181.6 y San Antonio La Paz en el 212 (justamente en la meta).

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Altimetría de al etapa 2 de la Vuelta a Guatemala 2026 - EU Digital

Los líderes de la 65 Vuelta a Guatemala

  • Clasificación general individual: Johan Rubio (COL) del NU Colombia
  • Clasificación general sub-23: Johan Rubi (COL) del NU Colombia  
  • Clasificación general mejor guatemalteco: José Canastuj del ECA Electricidad-Ciclismo
  • Clasificación general de regularidad: Alex Julajuj (GUA) del Castelli-Delux-Red Hook
  • Clasificación general de la montaña: José Canastuj (GUA) del ECA Electricidad-Ciclismo
  • Clasificación general de metas volantes: Alex Julaju (GUA) del Castelli-Delux-Red Hook
Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 / Alex Meoño

Premiación de etapa 1 de la Vuelta a Guatemala 2026 | Alex Meoño

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