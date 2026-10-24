 Previa de la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
Deportes

La serpiente multicolor llega este domingo a la “Ciudad de las Gardenias”

Conoce los detalles de la altimetría de la tercera etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala.

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Vuelta a Guatemala 2026
Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alejandro Chet
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La tercera etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026 tendrá este domingo 24 un total de 196.6 kilómetros de recorrido, entre Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y Coatepeque, Quetzaltenango. Será el primer contacto de los ciclistas con la costa sur, pero también tocarán ya parte del suroccidente de Guatemala. Para este domingo, se disputarán cinco premios intermedios, de los cuales, dos son los premios de montaña y tres las metas volantes.

La carrera, que arrancará a las 08:55 horas con una salida controlada de cuatro kilómetros desde el frente del Arco de Santa Catalina rumbo a la carretera principal (Antigua Internacional School), arrancará de forma oficial a eso de las 09:00 horas, y empezará el recorrido que llegará a Escuintla, tocando municipios emblemáticos como Siquinalá y Escuintla, la "Capital de la Alegría".

Más adelante, los ciclistas se perfilarán hacia San Antonio, San Bernardino, Mazatenango, Cuyotenango, Retalhuleu, para terminar su recorrido en Coatepeque, Quetzaltenango.

¡Colombia otra vez! Cristian Rico gana la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

Cristian Rico, del Team Nu Colombia, ganó la segunda etapa con meta en San Antonio La Paz, mientras que el nuevo líder es el guatemalteco José Canastuj de ECA Electricidad.

Lucha intensa por la clasificación general individual

Guatemala y Colombia empiezan desde muy temprano a tener una intensa lucha por la primera casilla de la fiesta del pedal. El guatemalteco José Canastuj del ECA Electricidad-Ciclismo es el líder general con un acumulado de 09:56:10 horas y ha logrado una ventaja de 5 segundos sobre el colombiano Cristian Rico del NU Colombia. Rico ganó este día en San Antonio La Paz (El Progreso), pero no le alcanzó para el liderato.

Detrás de Canastuj y Cristian Rico están, el mexicano Miguel Díaz del Canle´s Java, el costarricense Alejandro Granados del Colono Bikestation Kolbi y el estadounidense Logan Unger del Momen Racing-Aquaroni-Qui 14, 16 y 52 segundos, respectivamente.

Los líderes de las clasificaciones de los premios intermedios favorecen a Logan Unger con 12 puntos en la montaña y Owen Wright con 16 pintos en las metas volantes. 

Altimetría de la etapa 3 de la Vuelta a Guatemala 

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Altimetría de la tercera fecha de la Vuelta a Guatemala - EU Digital

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