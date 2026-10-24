Resultados segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

Cristian Rico, del Team Nu Colombia, se adjudicó la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 tras cubrir los 212 kilómetros que separan Morales de San Antonio La Paz. El corredor resolvió la jornada en un espectacular ataque en el final de la etapa, superando a sus rivales en una meta que cerró con el último premio de montaña del día. Su primer lugar le permitió nuevamente darle el triunfo al Team Nu Colombia, que ganó su segunda etapa al hilo, tras ganar la primera etapa con Johan Rubio el viernes.
Por su parte, el guatemalteco José Canastuj del ECA Electricidad, asume el liderato de la clasificación general al concluir la jornada. El corredor, que en la primera etapa entró en el pelotón principal, desplazó al que llegaba como líder a esta etapa, el colombiano Johan Rubio, mientras que Cristian Rico, ganador de la etapa, es segundo clasificado en la general, a 5 segundos del líder.
Así se desarrolló la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
La etapa partió a las 9:00 con la salida controlada desde el parque de Morales, en Izabal, hasta alcanzar el kilómetro cero al inicio de la ciclovía. Desde allí comenzó la disputa por los premios intermedios. La primera meta volante se resolvió en Los Amates (kilómetro 40) y el primer premio de montaña llegó en Altos Los Amates (kilómetro 44.7), un ascenso exigente para la caravana multicolor. El pelotón siguió por Gualán y Santa Cruz antes de disputar la segunda volante en las reconocidas Tortas Mila, en Teculután (kilómetro 122.7).
En el sector central y final, el trazado se endureció. El Alto de Uyus (kilómetro 133.2) presentó un puerto exigente, seguido del premio de montaña en Guastatoya (kilómetro 169.5). Ya en El Progreso, el Rótulo aéreo (kilómetro 181.6) y la última volante en Sanarate (kilómetro 188) mantuvieron la tensión, hasta que la llegada en San Antonio La Paz (kilómetro 212) se decidió sobre un final emocionante, similar al que se vivió en la primera etapa. El recorrido total alternó tramos llanos, ondulados y montañosos, y dejó definida la jerarquía del día.
La tercera etapa de la 65 edición de la Vuelta a Guatemala se llevará a cabo este domingo 25 de octubre, será un recorrido de 196.6 kilómetros, partiendo en la Antigua Guatemala con meta en Coatepeque, el recorrido tendrá tres metas volantes y dos premios de montaña.
Metas Volantes:
Primera meta volante, Los Amates (40 k)
- Owen Wright (USA)
- Fredd Matute (HON)
- Kendall Fernández (CRC)
Segunda meta volante, Tortas Mila Teculután (122.7 k)
- Owen Wright (USA)
- Randish Lorenzo (PAN)
- Fredd Matute (HON)
Tercera meta volante, Sanarate (188 k)
- Owen Wright (USA)
- Logan Under (USA)
- Christofer Jurado (PAN)
Premios de montaña:
Primer premio de montaña, Alto Los Amates (44.7 k)
- Gerson Toc (GUA)
Segundo premio de montaña, Alto de Uyús (133.2 k)
- Kendall Fernández (CRC)
Tercer premio de montaña, Guastatoya (169.5 k)
- Logan Unger (USA)
- Owen Wright (USA)
- Kendall Fernández (CRC)
- Alex Strah (PAN)
Cuarto premio de montaña, rótulo aéreo (181.6 k)
- Logan Unger (USA)
- Owen Wright (USA)
- Luis Oses (CRC)