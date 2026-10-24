Valentina Londoño vive su segunda Vuelta a Guatemala

Al mencionar el nombre de Valentina Londoño, automáticamente su apellido nos lleva a pensar en Colombia y sus orígenes europeos, los que van de la mano con la llegada de colonizadores españoles. Pero en esta oportunidad, hablaremos de la gran mujer que existe detrás de ese nombre.
Valentina Londoño es una modelo colombiana que tiene la combinación perfecta de viaje, estilo de vida y moda. Ella se encuentra en Guatemala donde por segunda vez es la imagen de la marca Malta Gallo durante la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala.
Durante una entrevista con Emisoras Unidas de Guatemala desde Morales, Izabal, punto de partida de la etapa dos de la Vuelta Ciclista, la modelo colombiana atendió amablemente cada una de las interrogantes lanzadas por nuestro fotoperiodista Alex Meoño.
El primer punto fue conoce cómo había nacido su pasión, amor y dedicación por el modelaje, en ese sentido, Valentina Londoño recordó: "Mi pasión por el modelaje nació desde muy chiquita, porque mi mamá me metía a curos de modelaje desde los 7 años y desde ahí inició como esta aventura donde participaba de reinados".
Y desde aquel momento, el cual fue guiado por su madre, Valentina comenzó a vivir un mundo lleno de sueños, amistades, viajes, y experiencias inigualables al descubrir culturas y costumbres distintas a su entorno en cada uno de sus viajes, uno de ellos, el más especial hacia la India donde estuvo trabajando siempre en temas relacionados al modelaje.
Segunda visita en Guatemala
Valentina Londoño tiene experiencia en modelajes en las mejores pasarelas, también en la fotografía y ha tenido experiencia en videos musicales, pero sin duda alguna, la experiencia de ser parte de una Vuelta Ciclista Internacional como la de Guatemala, es algo muy especial para ella.
"Esta experiencia ha sido súper bonita. Es la segunda vez que estoy en esta Vuelta Ciclista a Guatemala, es muy lindo poder compartir con todas las personas, tomarnos fotos, ver a los aficionados que salen a la calle a observar a los ciclistas. Es un deporte muy bonito y ha sido una experiencia gratificante, y feliz de ser parte de Malta Gallo", expresó Valentina Londoño.
La entrevistada contó cómo es un día de rutina para ellas en la Vuelta chapina. Según dijo, el día comienza aproximadamente a las 05:30 horas donde se levantan y se alistan para la etapa. Posteriormente les toca la hora del desayuno, para luego trasladarse a los puntos de inicio de carrera, lugar donde comparten con las personas de la localidad, ciclistas y tienen tiempo para ser fotografiadas por los medios digitales.
Al comenzar la competencia, ellas en una avanzada se dirigen hacia la meta, donde dan acompañamiento a los ciclistas al momento de finalizar la etapa y están con ellos durante la premiación, y por último, luego de almorzar viajan al otro punto donde partirá la caravana ciclística.
Admiración total a su madre
La mujer que le dio la vida es para Valentina Londoño la persona a la cual más admira. Durante la entrevista con Emisoras Unidas, la modelo sudamericana calificó a su mamá como: "Una mujer demasiado valiente que me ha enseñado mucho y me enseñó buenos principios".
Valentina Londoño es parte de la belleza que hace a la Vuelta a Guatemala un evento de primera categoría donde lo más importante es su gente, sus valores, y ante todo, su pasión por el ciclismo.