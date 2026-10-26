Lesión en pierna de jugador del Oklahoma City Thunder

El jugador de Oklahoma City Thunder tuvo que abandonar la cancha en camilla luego de una aparatosa caída que dejó en silencio al Paycom Center. El incidente ocurrió durante los últimos minutos del encuentro, cuando Williams atacó el aro y buscó completar una jugada ofensiva.
Tras recibir una falta y caer al piso, su pierna izquierda quedó atrapada en una posición antinatural. La gravedad de la escena provocó que los servicios médicos ingresaran inmediatamente a la cancha.
La parte inferior de la pierna del jugador Jalen Williams fue cubierta mientras los especialistas lo atendían y posteriormente fue inmovilizada antes de trasladarlo en camilla. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando sus compañeros observaron con preocupación la lesión.
Shai Gilgeous-Alexander, una de las principales figuras del Thunder, incluso tuvo dificultades para contener las lágrimas después de lo sucedido. Pese a la gravedad de la situación, Williams mostró fortaleza ante los aficionados. Mientras era retirado de la duela, levantó ambos pulgares en señal de ánimo, gesto que provocó una ovación de los asistentes.
Más del jugador
La lesión representa un duro golpe para Oklahoma City, especialmente porque Williams es una pieza fundamental del equipo. El jugador fue parte importante del plantel que conquistó el campeonato de la NBA en 2025 y ya había sido reconocido como All-Star y seleccionado en un equipo All-NBA.
Además, Williams venía de una temporada complicada debido a diferentes problemas físicos que limitaron considerablemente su participación. La campaña anterior disputó solamente 33 partidos, por lo que esta nueva lesión genera preocupación entre los seguidores del Thunder.
El partido ante los Clippers terminó con victoria para Oklahoma City por 108-101, pero el resultado quedó en segundo plano ante la situación de Williams. Cabe destacar que, el encuentro tuvo que detenerse durante varios minutos mientras recibía atención médica.
Hasta las primeras horas del lunes no se había dado a conocer un diagnóstico oficial ni el tiempo que el basquetbolista podría permanecer fuera de las canchas. El equipo esperaba contar con mayor información después de las evaluaciones médicas.