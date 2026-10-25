Airbnb prohíbe tareas de limpieza a huéspedes: nuevas reglas

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb cambia sus reglas para hacer más sencillo el proceso de salida de los viajeros y evitar que los huéspedes tengan que cumplir largas listas de tareas domésticas después de su estadía. De acuerdo con la nueva política, los anfitriones ya no podrán exigir, en términos generales, actividades que requieran un esfuerzo o tiempo considerable o que normalmente serían realizadas por una persona encargada de la limpieza.
Entre las tareas que quedarán restringidas se encuentran quitar las sábanas de las camas, lavar y guardar los platos, iniciar una carga de ropa o llevar la basura fuera de la propiedad. La intención es que los huéspedes no tengan que realizar labores que corresponden habitualmente al personal de limpieza.
La nueva normativa no significa que los huéspedes puedan abandonar completamente el alojamiento sin ninguna consideración. Cabe destacar que, la aplicación Airbnb establece que todavía podrán existir solicitudes razonables.
Por ejemplo, un anfitrión podrá pedir a sus visitantes que coloquen los platos utilizados en el fregadero, reúnan las toallas usadas o separen la basura y el reciclaje en los recipientes correspondientes dentro de la vivienda. También será posible solicitar que los huéspedes apaguen el aire acondicionado u otros servicios al salir, siempre que se trate de una petición razonable y no se limite el uso de una amenidad que fue anunciada como parte del alojamiento.
Más de las nuevas reglas de Airbnb
Existen algunas excepciones relacionadas con las condiciones particulares de determinados lugares. Airbnb señala, por ejemplo, que en zonas donde hay presencia de osos podría ser razonable pedir que la basura sea colocada en contenedores especiales para evitar atraer animales.
Otro de los cambios importantes es que las normas de la casa y las solicitudes deberán estar claramente indicadas en el anuncio antes de que el huésped realice la reserva.
Los anfitriones ya no podrán agregar nuevas reglas posteriormente mediante mensajes, carteles dentro de la vivienda u otras secciones del anuncio. Airbnb también incorporará siete categorías estandarizadas de reglas relacionadas con aspectos como número máximo de huéspedes, horarios de silencio, mascotas, fumar y cierre del alojamiento al momento de la salida.