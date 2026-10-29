Montoya habla del “criterio arbitral” después del Clásico

Roberto Montoya, entrenador de Comunicaciones, expresó su molestia con las decisiones arbitrales después de la derrota por 3-1 ante Municipal. El técnico crema cuestionó el criterio utilizado en dos jugadas de mano dentro del área y consideró que la decisión de señalar un penal a favor de los rojos, sin sancionar uno similar para su equipo, influyó en el desarrollo del encuentro.
"Casi nunca me gusta hablar del arbitraje, pero hoy sí estoy molesto porque el criterio es distinto", manifestó Montoya, quien insistió en que la acción protagonizada por Nicolás Samayoa debió recibir el mismo tratamiento que la jugada de Marco Domínguez, por la que sí se señaló una pena máxima. "Si marca el penal de Marco (Domínguez), tuvo que haber marcado el de Nico Samayoa, estamos claros", afirmó el entrenador.
Montoya reconoció el triunfo de Municipal
Pese a sus reclamos, Montoya reconoció que Municipal hizo méritos para quedarse con la victoria y descartó que el resultado se debiera únicamente al arbitraje. "No es tanto que nos robaran. Municipal hizo lo suyo, robarnos no, pero sí el criterio no me gustó", explicó. Asimismo, admitió que Comunicaciones cometió errores durante el segundo tiempo, cuando el conjunto escarlata incrementó su presión ofensiva y encontró espacios para hacer daño. Según el técnico, las interrupciones del juego también provocaron que sus futbolistas perdieran la concentración en determinados momentos.
En cuanto al planteamiento de su equipo, Montoya defendió la estrategia utilizada durante la primera mitad, en la que Comunicaciones consiguió adelantarse en el marcador y neutralizar buena parte de los ataques de su rival. Sin embargo, reconoció que los cremas no estuvieron finos en las transiciones ofensivas cuando Municipal arriesgó más. "Nosotros vamos a corregir, pero sí nos da molestia con el arbitraje", señaló. Finalmente, el entrenador reiteró su reconocimiento al triunfo del cuadro rojo: "Municipal ganó bien", concluyó.