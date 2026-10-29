 Montoya habla del “criterio arbitral” después del Clásico
Deportes

Montoya reconoce el triunfo de Municipal, pero insiste en el “criterio arbitral”

Aunque cuestionó el arbitraje, Montoya reconoció los méritos de Municipal y admitió que Comunicaciones cometió errores durante el segundo tiempo.

Compartir:
Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones, en conferencia de prensa - Captura de pantalla
Roberto Montoya, técnico de Comunicaciones, en conferencia de prensa / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Roberto Montoya, entrenador de Comunicaciones, expresó su molestia con las decisiones arbitrales después de la derrota por 3-1 ante Municipal. El técnico crema cuestionó el criterio utilizado en dos jugadas de mano dentro del área y consideró que la decisión de señalar un penal a favor de los rojos, sin sancionar uno similar para su equipo, influyó en el desarrollo del encuentro.

"Casi nunca me gusta hablar del arbitraje, pero hoy sí estoy molesto porque el criterio es distinto", manifestó Montoya, quien insistió en que la acción protagonizada por Nicolás Samayoa debió recibir el mismo tratamiento que la jugada de Marco Domínguez, por la que sí se señaló una pena máxima. "Si marca el penal de Marco (Domínguez), tuvo que haber marcado el de Nico Samayoa, estamos claros", afirmó el entrenador.

Montoya reconoció el triunfo de Municipal

Pese a sus reclamos, Montoya reconoció que Municipal hizo méritos para quedarse con la victoria y descartó que el resultado se debiera únicamente al arbitraje. "No es tanto que nos robaran. Municipal hizo lo suyo, robarnos no, pero sí el criterio no me gustó", explicó. Asimismo, admitió que Comunicaciones cometió errores durante el segundo tiempo, cuando el conjunto escarlata incrementó su presión ofensiva y encontró espacios para hacer daño. Según el técnico, las interrupciones del juego también provocaron que sus futbolistas perdieran la concentración en determinados momentos.

En cuanto al planteamiento de su equipo, Montoya defendió la estrategia utilizada durante la primera mitad, en la que Comunicaciones consiguió adelantarse en el marcador y neutralizar buena parte de los ataques de su rival. Sin embargo, reconoció que los cremas no estuvieron finos en las transiciones ofensivas cuando Municipal arriesgó más. "Nosotros vamos a corregir, pero sí nos da molestia con el arbitraje", señaló. Finalmente, el entrenador reiteró su reconocimiento al triunfo del cuadro rojo: "Municipal ganó bien", concluyó.

Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones

José Carlos Martínez hizo doblete y terminó siendo la figura del “Mimado de la Afición”.

En Portada

Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quichét
Nacionales

Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché

07:59 AM, Oct 29
Guatemalteco bajo custodia migratoria fallece en EE. UU.t
Nacionales

Guatemalteco bajo custodia migratoria fallece en EE. UU.

09:06 AM, Oct 29
Cristiano Ronaldo dedica a los aficionados el Balón de Oro de todos los tiempost
Deportes

Cristiano Ronaldo dedica a los aficionados el Balón de Oro de todos los tiempos

10:02 AM, Oct 29
Salen a luz las cifras detrás de los cobros no autorizados en buses extraurbanost
Nacionales

Salen a luz las cifras detrás de los cobros no autorizados en buses extraurbanos

08:34 AM, Oct 29
Sergio Izquierdo pone en alto a Guatemala al ganar prestigioso premio mundialt
Farándula

Sergio Izquierdo pone en alto a Guatemala al ganar prestigioso premio mundial

08:00 AM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticia#LaLigaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar