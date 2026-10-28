 Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones
Deportes

Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones

José Carlos Martínez hizo doblete y terminó siendo la figura del “Mimado de la Afición”.

Compartir:
Acción en el clásico 339 del futbol guatemalteco
Acción en el clásico 339 del futbol guatemalteco / FOTO: Comunicaciones
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Esta noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal recibió a Comunicaciones para darle vida al clásico 339 del futbol nacional, donde los "Rojos" buscaban el liderato del campeonato y los "Cremas" salir del penúltimo lugar, aprovechando el tropiezo de Malacateco en casa ante Aurora.

El ambiente en la grada estaba asegurado, ya que el graderío lucía lleno, con un ambiente familiar. Eso sí, la pasión del hincha hizo que el duelo se detuviera al menos tres minutos debido a la quema de bengalas y la poca visibilidad que se produjo dentro del terreno de juego.

El partido comenzó con un ritmo semilento y con nulas oportunidades de gol superados los primeros 25 minutos de juego. Lo único que se notaba en ese lapso, duelos personalizados fuertes, teniendo como protagonista a Stheven Robles.

La primera emoción del partido cayó gracias a una desatención del portero Braulio Linares, quien no pudo atrapar el esférico tras un tiro libre de Paolo Dantaz y dio rebote frontal poniendo en peligro su portería. 

Todo pintaba a que el partido se fuese al descanso sin goles, pero un extraordinario contragolpe de Comunicaciones, donde Nelso Iván García corrió desde su terreno de juego y llegó al área grande Municipal para dar un zapatazo de zurda y vencer a Braulio Linares para el 0-1 al 45.

En el primer tiempo fueron amonestados Marco Domínguez, Nelso Iván García y Stheven Robles por Comunicaciones; y Rudy Barrientos por Municipal.   

Municipal evita la derrota en el clásico 

Para el segundo tiempo, Municipal se recordó que era el equipo local, que tenía la obligación de ir a buscar el resultado, en esta ocasión, a rescatar el marcador. Se recordó que la obligación la tenían ellos ya que eran seis partidos consecutivos sin conocer el triunfo.

Los primeros minutos del segundo tiempo, el cuadro que dirige Mario Acevedo tuvo más profundidad, mejores oportunidades de gol, pero se topó con un Comunicaciones que empezó a dominar el juego en lo sicológico y cada oportunidad para desgastar el cronómetro era bien empleado, comenzando con Fredy Pérez.  

Al 70, una jugada en la cual la pelota la tenía Pedro Altán terminó en mano de Marco Domínguez. Armando Reyna no marcó penal, y el cuerpo técnico de Municipal pidió la intervención del Football Video Support (FVS). Reyna verificó la jugada y rectificó su decisión al convalidar la mano y por ende pena máxima a favor de Municipal al 72.

Siendo el 74, José Martínez tomó la decisión que muy pocos lo pueden hacer. Se paró frente al manchón penal y remató a portería... El balón superó a Fredy Pérez para hacer el empate 1-1. Locura en el estadio El Trébol que veía cómo su equipo rescataba el resultado en casa.

Municipal llega al clásico con el recuerdo del título de 1974

Ayer se cumplieron 52 años del máximo título alcanzado por un club de Guatemala, el cual fue firmado por José Emilio Mitrovich.

Al 80, Municipal sacó la magia, sacó la casta, sacó el espíritu del 74, apeló a las grandes gestas como aquel equipo de la Concacaf y fue adelante con garra y corazón. Una jugada que incluyó una triangular entre Jefry Bantes, Cristian Hernández y José Carlos Martínez terminó con una verdadera joya de gol del "Flaco" para el 2-1 en el clásico 339.    

Cuando se jugaba el 84, un tiro libre para Municipal abrió la puerta del 3-1. Cristian Hernández levantó un centro como con la mano para la cabeza de Aubrey David, quien tenía pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego y en su primer toque del balón la envió a la portería de Fredy Pérez para asegurar el triunfo 3-1 y retornar al "Rojo" al camino del triunfo.   

En Portada

Quiché: Personal del MP y PNC retenido en Chichicastenangot
Nacionales

Quiché: Personal del MP y PNC retenido en Chichicastenango

08:55 PM, Oct 28
La UE expresa su preocupación por las amenazas a activistas de la justiciat
Nacionales

La UE expresa su preocupación por las amenazas a activistas de la justicia

09:39 PM, Oct 28
José Rubén Zamora amplía denuncia por amenazast
Nacionales

José Rubén Zamora amplía denuncia por amenazas

07:47 PM, Oct 28
¿Quieres ir al Festival de las Flores en Antigua Guatemala sin llevar tu vehículo? Así puede hacerlot
Nacionales

¿Quieres ir al Festival de las Flores en Antigua Guatemala sin llevar tu vehículo? Así puede hacerlo

03:31 PM, Oct 28
Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones t
Deportes

Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones

09:59 PM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticia#LaLigaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar