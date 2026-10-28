Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones

Esta noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal recibió a Comunicaciones para darle vida al clásico 339 del futbol nacional, donde los "Rojos" buscaban el liderato del campeonato y los "Cremas" salir del penúltimo lugar, aprovechando el tropiezo de Malacateco en casa ante Aurora.
El ambiente en la grada estaba asegurado, ya que el graderío lucía lleno, con un ambiente familiar. Eso sí, la pasión del hincha hizo que el duelo se detuviera al menos tres minutos debido a la quema de bengalas y la poca visibilidad que se produjo dentro del terreno de juego.
El partido comenzó con un ritmo semilento y con nulas oportunidades de gol superados los primeros 25 minutos de juego. Lo único que se notaba en ese lapso, duelos personalizados fuertes, teniendo como protagonista a Stheven Robles.
La primera emoción del partido cayó gracias a una desatención del portero Braulio Linares, quien no pudo atrapar el esférico tras un tiro libre de Paolo Dantaz y dio rebote frontal poniendo en peligro su portería.
Todo pintaba a que el partido se fuese al descanso sin goles, pero un extraordinario contragolpe de Comunicaciones, donde Nelso Iván García corrió desde su terreno de juego y llegó al área grande Municipal para dar un zapatazo de zurda y vencer a Braulio Linares para el 0-1 al 45.
En el primer tiempo fueron amonestados Marco Domínguez, Nelso Iván García y Stheven Robles por Comunicaciones; y Rudy Barrientos por Municipal.
Municipal evita la derrota en el clásico
Para el segundo tiempo, Municipal se recordó que era el equipo local, que tenía la obligación de ir a buscar el resultado, en esta ocasión, a rescatar el marcador. Se recordó que la obligación la tenían ellos ya que eran seis partidos consecutivos sin conocer el triunfo.
Los primeros minutos del segundo tiempo, el cuadro que dirige Mario Acevedo tuvo más profundidad, mejores oportunidades de gol, pero se topó con un Comunicaciones que empezó a dominar el juego en lo sicológico y cada oportunidad para desgastar el cronómetro era bien empleado, comenzando con Fredy Pérez.
Al 70, una jugada en la cual la pelota la tenía Pedro Altán terminó en mano de Marco Domínguez. Armando Reyna no marcó penal, y el cuerpo técnico de Municipal pidió la intervención del Football Video Support (FVS). Reyna verificó la jugada y rectificó su decisión al convalidar la mano y por ende pena máxima a favor de Municipal al 72.
Siendo el 74, José Martínez tomó la decisión que muy pocos lo pueden hacer. Se paró frente al manchón penal y remató a portería... El balón superó a Fredy Pérez para hacer el empate 1-1. Locura en el estadio El Trébol que veía cómo su equipo rescataba el resultado en casa.
Al 80, Municipal sacó la magia, sacó la casta, sacó el espíritu del 74, apeló a las grandes gestas como aquel equipo de la Concacaf y fue adelante con garra y corazón. Una jugada que incluyó una triangular entre Jefry Bantes, Cristian Hernández y José Carlos Martínez terminó con una verdadera joya de gol del "Flaco" para el 2-1 en el clásico 339.
Cuando se jugaba el 84, un tiro libre para Municipal abrió la puerta del 3-1. Cristian Hernández levantó un centro como con la mano para la cabeza de Aubrey David, quien tenía pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego y en su primer toque del balón la envió a la portería de Fredy Pérez para asegurar el triunfo 3-1 y retornar al "Rojo" al camino del triunfo.