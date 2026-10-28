 Municipal llega al clásico con el recuerdo del título del 74
Deportes

Municipal llega al clásico con el recuerdo del título de 1974

Ayer se cumplieron 52 años del máximo título alcanzado por un club de Guatemala, el cual fue firmado por José Emilio Mitrovich.

Compartir:
Municipal de 1974, campeones de Concacaf
Municipal de 1974, campeones de Concacaf / FOTO: Antiguas de Guatemala / procesada por IA
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Esta noche, Municipal recibe a Comunicaciones en el clásico 339 del futbol guatemalteco. El duelo se jugará a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, que acoge también el derbi número 15 en ese escenario deportivo. Dicho compromiso cae en medio de los festejos rojos al conmemorar 52 años del título de Concacaf, el logro más importante para un club de Guatemala.   

El 27 de octubre (ayer) se cumplieron 52 años desde que Municipal logró el máximo título de la Concacaf a nivel de clubes, la recordada Copa de Campeones de la Concacaf 1974; Comunicaciones posee un título honorífico debido a que no se jugó la final de 1978 y se declararon a tres clubes como campeón, además, ganó el título de 2021, pero en un certamen secundario de Concacaf. 

Clásico 339: Cinco momentos en el estadio El Trébol

Municipal y Comunicaciones jugarán esta noche, el clásico número 15 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

La serie final ante el Transvaal

Municipal llegó a la final luego de ganar la zona de Centroamérica, la cual contó con cuatro rondas, donde superó a clubes como Marathón, Motagua y Alianza, los dos primeros del futbol hondureño y el tercero salvadoreño.

La final de dicho certamen midió al ganador de la zona centroamericana, Municipal, con el del caribe, Transvaal de Surinam. La serie por la copa se jugó a doble partido y en el estadio nacional Mateo Flores, dado a la falta de un escenario deportivo por parte del rival.

El juego de ida lo ganó 2-1 Municipal con goles de Julio César Anderson y Raúl Washington Benítez el 24 de octubre de 1974, y la vuelta, también fue para el equipo que dirigía Rubén Amorín con un 2-1, goles de José Emilio Mitrovich.

Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

La jornada 17 del Apertura 2026 se disputa miércoles y jueves, con el Clásico 339 entre Municipal y Comunicaciones como principal atractivo.

La alineación dorada de Municipal

  • Portero: Adrián Fernández
  • Defensores: Leonardo McNish, Carlos Monterroso, Lijón de León y Armando Melgar
  • Mediocampistas: Benjamín Monterroso, Miguel Ángel Pérez y Raúl Washington Benítez (URU)
  • Delanteros. José Emilio Mitrovich (ARG), Miguel Ángel Cobián (ARG) y Julio César Anderson 

Con la máxima alegría de 52 años de una gesta gloriosa, Municipal este miércoles 28 de octubre recibe a Comunicaciones en el clásico chapín en duelo correspondiente al Torneo Apertura 2026, donde los "Rojos" pelean por los primeros lugares del campeonato y los "Cremas" por salir de los puestos más bajos de la tabla de posiciones. 

Foto embed
Datos del partido de 1974 de Concacaf - Wikipedia

En Portada

Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penal

12:00 PM, Oct 28
Guatemala se solidariza con España por el accidente de trenest
Nacionales

Guatemala se solidariza con España por el accidente de trenes

01:08 PM, Oct 28
Descubre quién ganó la votación por el premio BOATt
Deportes

Descubre quién ganó la votación por el premio BOAT

01:48 PM, Oct 28
Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidost
Nacionales

Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidos

10:40 AM, Oct 28
Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en Españat
Internacionales

Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

09:00 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosJusticia#LaLiga
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar