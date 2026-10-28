Municipal llega al clásico con el recuerdo del título del 74

Esta noche, Municipal recibe a Comunicaciones en el clásico 339 del futbol guatemalteco. El duelo se jugará a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, que acoge también el derbi número 15 en ese escenario deportivo. Dicho compromiso cae en medio de los festejos rojos al conmemorar 52 años del título de Concacaf, el logro más importante para un club de Guatemala.
El 27 de octubre (ayer) se cumplieron 52 años desde que Municipal logró el máximo título de la Concacaf a nivel de clubes, la recordada Copa de Campeones de la Concacaf 1974; Comunicaciones posee un título honorífico debido a que no se jugó la final de 1978 y se declararon a tres clubes como campeón, además, ganó el título de 2021, pero en un certamen secundario de Concacaf.
La serie final ante el Transvaal
Municipal llegó a la final luego de ganar la zona de Centroamérica, la cual contó con cuatro rondas, donde superó a clubes como Marathón, Motagua y Alianza, los dos primeros del futbol hondureño y el tercero salvadoreño.
La final de dicho certamen midió al ganador de la zona centroamericana, Municipal, con el del caribe, Transvaal de Surinam. La serie por la copa se jugó a doble partido y en el estadio nacional Mateo Flores, dado a la falta de un escenario deportivo por parte del rival.
El juego de ida lo ganó 2-1 Municipal con goles de Julio César Anderson y Raúl Washington Benítez el 24 de octubre de 1974, y la vuelta, también fue para el equipo que dirigía Rubén Amorín con un 2-1, goles de José Emilio Mitrovich.
La alineación dorada de Municipal
- Portero: Adrián Fernández
- Defensores: Leonardo McNish, Carlos Monterroso, Lijón de León y Armando Melgar
- Mediocampistas: Benjamín Monterroso, Miguel Ángel Pérez y Raúl Washington Benítez (URU)
- Delanteros. José Emilio Mitrovich (ARG), Miguel Ángel Cobián (ARG) y Julio César Anderson
Con la máxima alegría de 52 años de una gesta gloriosa, Municipal este miércoles 28 de octubre recibe a Comunicaciones en el clásico chapín en duelo correspondiente al Torneo Apertura 2026, donde los "Rojos" pelean por los primeros lugares del campeonato y los "Cremas" por salir de los puestos más bajos de la tabla de posiciones.