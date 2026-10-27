 Previa de la jornada 17 del Apertura 2026 - Liga Nacional
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Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

La jornada 17 del Apertura 2026 se disputa miércoles y jueves, con el Clásico 339 entre Municipal y Comunicaciones como principal atractivo.

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Imagen de archivo del Clásico 338 entre Comunicaciones y Municipal - Alex Meoño
Imagen de archivo del Clásico 338 entre Comunicaciones y Municipal / FOTO: Alex Meoño
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La jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se disputa entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, en una fecha a mitad de semana que mantiene el interés por la lucha por los puestos de clasificación. El calendario ofrece seis encuentros que pueden alterar las posiciones en la tabla general, donde Antigua GFC lidera con 29 puntos, seguido de cerca por Municipal, Mixco y Guastatoya, todos con 27 unidades. La programación comienza el miércoles con Cobán Imperial frente a Suchitepéquez a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi, seguido de Malacateco contra Aurora FC a las 18:00 horas en Santa Lucía.

El duelo principal es el Clásico 339 entre Municipal y Comunicaciones, programado para el miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. Los rojos, actuales sublíderes, reciben a los cremas en un enfrentamiento de máxima tradición en el fútbol guatemalteco. Municipal llega con la necesidad de cortar una racha de seis partidos sin ganar, mientras Comunicaciones busca darle continuidad a su reciente victoria 1-0 ante Antigua GFC, resultado que le permitió sumar puntos desde la parte baja de la clasificación, donde ocupa el undécimo lugar con 17 puntos. El primer clásico del torneo, disputado en la jornada 6, terminó con triunfo de Municipal por 1-0 en el Cementos Progreso.

El resto de la jornada del Apertura 2026

El jueves 29 de octubre se completan los compromisos restantes. Mixco visita a Xelajú MC a las 11:00 horas en el Santo Domingo de Guzmán, en un partido entre equipos ubicados en la zona alta y media de la tabla. Más tarde, Antigua GFC recibe a San Pedro FC a las 18:00 horas en el Estadio Pensativo, y la jornada cierra con Marquense frente a Guastatoya a las 20:10 horas en la Marquesa de la Ensenada. Estos encuentros involucran a conjuntos que pelean por mantener o mejorar su posición rumbo a la fase final, en un torneo que aún tiene varias jornadas por disputarse.

La jornada 17 se presenta como una oportunidad clave para definir tendencias en la recta final de la fase de clasificación. El Clásico 339 en El Trébol concentra las miradas por la rivalidad histórica y la urgencia de puntos de ambos protagonistas, mientras el resto del calendario ofrece duelos que pueden generar movimientos importantes en la clasificación general del Apertura 2026.

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Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 - Emisoras Unidas

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