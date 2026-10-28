 Se disputa el clásico 15 en el estadio El Trébol
Deportes

Clásico 339: Cinco momentos en el estadio El Trébol

Municipal y Comunicaciones jugarán esta noche, el clásico número 15 en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Compartir:
Momentos de los clásico en el estadio El Trébol
Momentos de los clásico en el estadio El Trébol / FOTO: Archivo EU y IA
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Este miércoles 28 de octubre se jugará el clásico 339 de la historia entre Municipal y Comunicaciones, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, pero será el clásico número 15 en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde hay cinco triunfos "Rojos", cuatro "Cremas" y cinco empates.

A continuación, repasamos cinco momentos icónicos que dejaron los clásicos guatemaltecos en el estado El Trébol:

Primer clásico de la historia

Corría el domingo 17 de noviembre de 2013 cuando se disputó el primer clásico entre Municipal y Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrra de El Trébol. Era la edición 276. Aquel partido terminó con triunfo del "Mimado de la Afición" por 1-0 gracias al tanto de Marco Tulio Ciano al 86.

El árbitro del primer clásico fue Jonathan Polanco, quien amonestó a Paolo Suárez y Marcelo Guerrero, y mostró doble amarilla a Joel Benítez, quien terminó expulsado al 83. Por Municipal, los amonestados fueron Renato Sequen, Marco Ciani, Leonardo Monje, Sixto Betancourt, Mario Rodríguez y Edoardo Issella.

Once minutos se repusieron en el clásico 276 y Municipal ganó 1-0 para el triunfo número 96 de la historia de los derbis. 

Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

La jornada 17 del Apertura 2026 se disputa miércoles y jueves, con el Clásico 339 entre Municipal y Comunicaciones como principal atractivo.

Muerte del aficionado Kevin Díaz previo al clásico 278

El domingo 27 de abril de 2014, Municipal recibiría a Comunicaciones en el clásico 278 en el estadio Manuel Felipe Carrera, pero previo al derbi, una serie de disturbios en los alrededores del estadio, terminó con la muerte del aficionado blanco, Kevin Díaz, quien fue golpeado brutalmente por un grupo de seguidores en la pasarela que conecta la estación del transporte colectivo en el mercado El Guarda.

Tristemente, y cuando se jugaba el clásico nacional, se informó sobre la muerte de Levin Díaz. Ese partido continúo a pesar de la noticia y el resultado fue 0-0.

Kevin Díaz: Se cumplen nueve años del homicidio del aficionado albo

Por la muerte de Kevin Díaz fueron condenadas dos personas.

Municipal pone fin a una larga sequía

Municipal había ganado el clásico 319 por 2-0 (miércoles 2 de febrero de 2022), pero luego sumó diez duelos ante Comunicaciones sin poder ganar (del 320 al 329), hasta que llegó el clásico 330 (domingo 5 de mayo de 2024) donde goles de Ramiro Rocca, José Carlos Martínez y Pedro Altán le dieron el triunfo 3-0 y de paso, el boleto a la final del Torneo Clausura 2024.

Municipal le pasa por encima a Comunicaciones y es finalista del Clausura 2024

Los rojos golearon (3-0) a los cremas en El Trébol y sellaron su pase a la final del torneo, donde enfrentarán al Deportivo Mixco. Además, pusieron fin a una racha de 10 partidos sin ganarle a los albos.

La icónica celebración de José Contreras

Durante el clásico 325, disputado el 4 de marzo de 2023, el histórico capitán de los "Cremas", José Manuel el "Moyo" Contreras, anotó y realizó un festejo efusivo mirando directamente a la preferencia roja. La acción desató la furia de los aficionados locales y requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para mantener el orden en las gradas.

"Te amo mi Lu. Una celebración más para mi futbolera. Salah = Di María", fue el mensaje que escribió el llamado "Moyo", el cual incluyó una imagen de su hija con la misma postura que él hizo en El Trébol.

"Moyo" Contreras envía emotivo mensaje por celebración en el clásico 325

José Manuel Contreras tenía un motivo especial para celebrar de la forma que lo hizo en el Estadio Manuel Felipe Carrera, de El Trébol.

Municipal toma ventaja en los clásicos disputados en El Trébol

Municipal rompió la paridad (4-4) y dominó el historial de clásico en su casa, el estadio El Trébol, durante el 2026. Con el triunfo del clásico 337 disputado en abril de 2026, Municipal logró inclinar la balanza histórica a su favor específicamente en este recinto: 5-4 (hay 5 empates).

Tras años de mucha paridad frente a Comunicaciones en El Trébol, los "Rojos" alcanzaron su quinta victoria en su propio feudo, superando las cuatro de los Albos y consolidando su localía.

Municipal derrota a Comunicaciones y lo deja de cara al descenso

A falta de dos jornadas para el final de la fase regular, el “Albo” espera derrota de Malacateco, de lo contrario podría quedar a dos puntos del descenso.

Los 15 clásicos en el estadio El Trébol:

  • 276: Municipal 1-0 Comunicaciones en el 2013
  • 278: Municipal 0-0 Comunicaciones en el 2014
  • 314: Municipal 0- 1Comunicaciones en el 2021
  • 316: Municipal 0-0 Comunicaciones en el 2021
  • 317: Municipal 0-0 Comunicaciones en el 2021
  • 319: Municipal 2-0 Comunicaciones en el 2022
  • 321: Municipal 0-1 Comunicaciones en el 2022
  • 324: Municipal 2-3 Comunicaciones en el 2022
  • 325: Municipal 3-3 Comunicaciones en el 2023
  • 327: Municipal 0-2 Comunicaciones en el 2022
  • 330: Municipal 3 -0 Comunicaciones en el 2024
  • 332: Municipal 2-1 Comunicaciones en el 2025
  • 334: Municipal 1-1 Comunicaciones en el 2025
  • 337: Municipal 1-0 Comunicaciones en el 2026
  • 339: Municipal vs. Comunicaciones en el 2026 (miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas).
Foto embed
Ficha del clásico 339 de la Liga Nacional de Guatemala - EU Digital

En Portada

Arévalo veta reformas relacionadas con la prisión preventiva t
Nacionales

Arévalo veta reformas relacionadas con la prisión preventiva

09:30 AM, Oct 28
Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidost
Nacionales

Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidos

10:40 AM, Oct 28
Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en Españat
Internacionales

Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

09:00 AM, Oct 28
Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectadost
Nacionales

Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectados

08:03 AM, Oct 28
Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España t
Internacionales

Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España

07:26 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar