Se disputa el clásico 15 en el estadio El Trébol

Este miércoles 28 de octubre se jugará el clásico 339 de la historia entre Municipal y Comunicaciones, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, pero será el clásico número 15 en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde hay cinco triunfos "Rojos", cuatro "Cremas" y cinco empates.
A continuación, repasamos cinco momentos icónicos que dejaron los clásicos guatemaltecos en el estado El Trébol:
Primer clásico de la historia
Corría el domingo 17 de noviembre de 2013 cuando se disputó el primer clásico entre Municipal y Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrra de El Trébol. Era la edición 276. Aquel partido terminó con triunfo del "Mimado de la Afición" por 1-0 gracias al tanto de Marco Tulio Ciano al 86.
El árbitro del primer clásico fue Jonathan Polanco, quien amonestó a Paolo Suárez y Marcelo Guerrero, y mostró doble amarilla a Joel Benítez, quien terminó expulsado al 83. Por Municipal, los amonestados fueron Renato Sequen, Marco Ciani, Leonardo Monje, Sixto Betancourt, Mario Rodríguez y Edoardo Issella.
Once minutos se repusieron en el clásico 276 y Municipal ganó 1-0 para el triunfo número 96 de la historia de los derbis.
Muerte del aficionado Kevin Díaz previo al clásico 278
El domingo 27 de abril de 2014, Municipal recibiría a Comunicaciones en el clásico 278 en el estadio Manuel Felipe Carrera, pero previo al derbi, una serie de disturbios en los alrededores del estadio, terminó con la muerte del aficionado blanco, Kevin Díaz, quien fue golpeado brutalmente por un grupo de seguidores en la pasarela que conecta la estación del transporte colectivo en el mercado El Guarda.
Tristemente, y cuando se jugaba el clásico nacional, se informó sobre la muerte de Levin Díaz. Ese partido continúo a pesar de la noticia y el resultado fue 0-0.
Municipal pone fin a una larga sequía
Municipal había ganado el clásico 319 por 2-0 (miércoles 2 de febrero de 2022), pero luego sumó diez duelos ante Comunicaciones sin poder ganar (del 320 al 329), hasta que llegó el clásico 330 (domingo 5 de mayo de 2024) donde goles de Ramiro Rocca, José Carlos Martínez y Pedro Altán le dieron el triunfo 3-0 y de paso, el boleto a la final del Torneo Clausura 2024.
La icónica celebración de José Contreras
Durante el clásico 325, disputado el 4 de marzo de 2023, el histórico capitán de los "Cremas", José Manuel el "Moyo" Contreras, anotó y realizó un festejo efusivo mirando directamente a la preferencia roja. La acción desató la furia de los aficionados locales y requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para mantener el orden en las gradas.
"Te amo mi Lu. Una celebración más para mi futbolera. Salah = Di María", fue el mensaje que escribió el llamado "Moyo", el cual incluyó una imagen de su hija con la misma postura que él hizo en El Trébol.
Municipal toma ventaja en los clásicos disputados en El Trébol
Municipal rompió la paridad (4-4) y dominó el historial de clásico en su casa, el estadio El Trébol, durante el 2026. Con el triunfo del clásico 337 disputado en abril de 2026, Municipal logró inclinar la balanza histórica a su favor específicamente en este recinto: 5-4 (hay 5 empates).
Tras años de mucha paridad frente a Comunicaciones en El Trébol, los "Rojos" alcanzaron su quinta victoria en su propio feudo, superando las cuatro de los Albos y consolidando su localía.
Los 15 clásicos en el estadio El Trébol:
- 276: Municipal 1-0 Comunicaciones en el 2013
- 278: Municipal 0-0 Comunicaciones en el 2014
- 314: Municipal 0- 1Comunicaciones en el 2021
- 316: Municipal 0-0 Comunicaciones en el 2021
- 317: Municipal 0-0 Comunicaciones en el 2021
- 319: Municipal 2-0 Comunicaciones en el 2022
- 321: Municipal 0-1 Comunicaciones en el 2022
- 324: Municipal 2-3 Comunicaciones en el 2022
- 325: Municipal 3-3 Comunicaciones en el 2023
- 327: Municipal 0-2 Comunicaciones en el 2022
- 330: Municipal 3 -0 Comunicaciones en el 2024
- 332: Municipal 2-1 Comunicaciones en el 2025
- 334: Municipal 1-1 Comunicaciones en el 2025
- 337: Municipal 1-0 Comunicaciones en el 2026
- 339: Municipal vs. Comunicaciones en el 2026 (miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas).