Resultado del clásico 337 del futbol de Guatemala

Con la presencia del boxeador guatemalteco Lester Martínez en la grada del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, esta noche se realizó el clásico nacional 337 entre Municipal y Comunicaciones, éste último obligado a ganar para no tener problemas con el descenso a la Liga Primera División del Futbol de Guatemalteco cuando restan solo dos fechas para que culmine la fase regular del Clausura 2025 de la Liga Nacional.
El clásico tuvo un escenario deportivo a reventar, y con acompañamiento de prensa nacional como si fuese realmente una final de campeonato. Fue una fiesta total previo al partido en el estadio del "Mimado de la Afición".
En los primeros 15 minutos no hubo oportunidades de gol, pero si entradas fuertes características de un partido de alto voltaje, como lo es el clásico nacional. Al 4, el árbitro Sergio Reyna amonestó a Steven Robles por un golpe a la altura del cuello de Cristian Hernández. El jugador de Comunicaciones se salvó de la expulsión, ya que se había desatendido de la pelota.
Al 7, José Carlos Martínez se barrió fuerte y golpeó a José Carlos Pinto, y el árbitro le perdonó la amonestación. Cuando se jugaba el 15, hubo una fuerte falta de Aubrey David sobre Samuel Camacho y Reyna no amonestó. Ya le había evitado dos amarillas a los "Rojos".
Las malas noticias llegaron al campamento de Comunicaciones al 20, cuando Camacho presentó una lesionó y debió abandonar el terreno de juego. Su lugar lo ocupó Anderson Ortiz. Fue un cambio no planificado que terminó por desubicar los planes de Marco Antonio Figueroa.
Los equipos se acercaban a los arcos de Braulio Linares y Fredy Pérez, pero ninguno era con un peligro tal, que hiciera exigir a los metas nacionales. Así terminaría la primera parte, sin anotaciones en El Trébol.
Robles se gana la tarjeta amarilla en estanjugada a los 4 minutos de juego.— Mynor Mazariegos (@mynor_free) April 16, 2026
Los rojos pedían expulsión, el DT crema decía que era un choque normal de juego. pic.twitter.com/Nww3zuc9jQ
Victoria roja
Para el arranque del segundo tiempo, los técnicos no realizaron variantes, y seguían aguantando sus movimientos tácticos dentro del terreno de juego.
Al 58, Figueroa hizo otras dos variantes: Janpol Morales y José Carlos Pinto salieron para dejar su espacio a José Gálvez y Walter García, respectivamente. Los cambios no se hicieron sentir en los primeros minutos de participación.
Cuando se jugaba el 62, hubo un tiro de esquina a favor de Municipal, el cual lo ejecutó Cristian Hernández. El jugador argentino levantó un centro perfecto al segundo palo donde apareció el salto de José Carlos Martínez y con un cabezazo logró vencer a Fredy Pérez para el 1-0 ante la marca floja de Wilson Pineda.
Era el 71, y Municipal se le encimó a Comunicaciones. Pedro Altán tuvo el segundo, pero su remate fue bien atajado por Fredy Pérez, en ese momento, héroe del partido. Más adelante, también lo intentó José Carlos Martínez.
Un minuto después de esa emotiva jugada, Marco Antonio Figueroa hizo su tercera ventana y últimos cambios en el partido: Ingresaron Agustín Vuletich y José Contreras, y salieron Dairon Reyes y Anderson Ortiz, quien había ingresado en el primer tiempo por el lesionado Samuel Camacho.
En la primera jugada que intervino Vuletich (tiro de esquina), se ganó una amonestación luego de haber empujado fuertemente al capitán rojo, José Mena, dentro del área grande. El árbitro Reyna también amonestó a José Carlos Martínez por reclamos airados.
En la recta final, Fredy Pérez fue la figura visitante ya que con sus atajadas evitó por lo menos dos goles, situación que dejaba con vida a su club para buscar el empate del partido, pero el mismo no llegó a pesar del esfuerzo de los jugadores.
Comunicaciones de cara al descenso
Con el triunfo, por el momento el líder es Municipal, y Comunicaciones perdió la punta del certamen guatemalteco, pero el tema preocupante para los "Albos" es el tema del descenso.
Ahora, Comunicaciones con 52 puntos espera una derrota de Malacateco ante Cobán Imperial en Malacatán, San Marcos, para poder tener 5 puntos de diferencia sobre el descenso a falta de dos fechas, de lo contrario, si triunfan los "Toros", el "Crema" quedará a dos puntos del descenso.