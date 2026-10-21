 Mario Acevedo defiende los resultados de Municipal
Deportes

Mario Acevedo defiende los resultados de Municipal

El técnico nicaragüense se refirió a los cinco partidos consecutivos que tiene el “Rojo” sin poder ganar.

Compartir:
Municipal suma cinco partidos sin ganar en el Apertura 2026
Municipal suma cinco partidos sin ganar en el Apertura 2026 / FOTO: Municipal
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

"Si vos lo ves negativo, está bien, cinco (partidos) sin ganar. Levamos seis meses que hemos perdido solo dos juegos. Le rompimos el invicto a Mixco y a Xelajú", así respondió el técnico de Municipal, Mario Acevedo, tras el empate de su equipo esta tarde en el estadio Santo Domingo de Guzmán donde perdió la oportunidad de ser el líder del campeonato.

Durante una entrevista concedida a "Bendito Futbol GT", el técnico se incomodó al hacerle ver que el equipo de Municipal lleva cinco partidos sin poder ganar tres puntos. Asimismo, como defensa, Mario Acevedo aseguró: "Lo que veo es el desenvolvimiento de mi equipo, que va en todo momento hacia delante, que estamos buscándola, no baja los brazos en ningún momento. Se nos ha cerrado un poco arco, pero tenemos que seguir insistiendo".

Sobre su trabajo al frente de Municipal, Mario Acevdo asegura que este se ve en los partidos de la Liga Nacional. "El trabajo se ve, la propuesta se mira, no hay que volverse loco en ningún momento, porque aquí lo único que nos saca adelante es el trabajo", aseguró el estratega desde Mixco.

La preocupación de Mario Acevedo pasa por otro aspecto, y no tanto por los resultados, según sus palabras. "Me preocuparía que no generáramos, que dejaran de peleara y buscarla, pero todo lo contrario, el equipo propone", resaltó.

"Sabemos que el resultado es muy poco para nosotros para todo el volumen y para todas llegadas que hicimos, pero así es el futbol, y hay que aceptar el resultado como es", reconoció Mario Acevedo al final de la entrevista.

La racha negativa de Municipal que le quita el liderato

El último triunfo de Municipal, afectado por el llamado de al menos nueve jugadores para la Selección Nacional de Guatemala, fue el pasado jueves 24 de septiembre cuando derrotaron a Suchitepéquez 3-0, pero luego se vino una racha negativa de triunfos.

El pésimo mes de octubre para Municipal comenzó con empate 1-1 ante Antigua de visitante, luego 1-1 en casa ante Marquense, posteriormente Cobán Imperial le vence 2-1 en el estadio José Ángel Rossi, más adelante empataba 1-1 ante Guastatoya en El Trébol, y hoy, no pasó del 0-0 ante Mixco de visitante.

Son cuatro empates y una derrota para el "Mimado de la Afición". De 15 puntos en juego, el "Rojo" solo ha ganado 4 puntos, y eso lo tiene en el segundo lugar con 27 puntos, dos menos que Antigua, equipo líder con 29 unidades.

Se viene la recta final del campeonato en su fase regular, y a Municipal le quedan duelos ante: Xelajú (jornada 16), Comunicaciones (J17), San Pedro (J18), Aurora (J19), Malacateco (J20), Antigua (J21) y Suchitepéquez (J22).

Municipal empata en Mixco, pero no recuperó el liderato

El campeonato está al día, y el líder es Antigua por encima de Municipal y Guastatoya.

La racha negativa de octubre para Municipal

  • Jueves 8 de octubre, jornada 10: Antigua 1-1 Municipal
  • Domingo 11 de octubre, jornada 13: Municipal 1-1 Marquense
  • Jueves 15 de octubre, jornada 14: Cobán Imperial 2-1 Municipal
  • Domingo 18 de octubre, jornada 15: Municipal 1-1 Guastatoya
  • Miércoles 21 de octubre, jornada 12: Mixco 0-0 Municipal. 
Foto embed
Tabla de posiciones tras 15 fechas del Apertura 2026 - EU Digital

En Portada

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudicialest
Nacionales

Agente de policía se declara inocente en juicio por supuestas ejecuciones extrajudiciales

03:29 PM, Oct 21
Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madridt
Nacionales

Capturan al presunto autor del asesinato de una mujer guatemalteca en Madrid

04:33 PM, Oct 21
Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixcot
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en pinchazo de Mixco

04:23 PM, Oct 21
Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemalat
Deportes

Estos premios económicos se repartirán durante la 65 Vuelta a Guatemala

08:03 PM, Oct 21
Mario Acevedo defiende los resultados de Municipalt
Deportes

Mario Acevedo defiende los resultados de Municipal

07:03 PM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalViolenciaLiga de NacionesEstados UnidosPNCJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar