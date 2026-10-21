Mario Acevedo defiende los resultados de Municipal

"Si vos lo ves negativo, está bien, cinco (partidos) sin ganar. Levamos seis meses que hemos perdido solo dos juegos. Le rompimos el invicto a Mixco y a Xelajú", así respondió el técnico de Municipal, Mario Acevedo, tras el empate de su equipo esta tarde en el estadio Santo Domingo de Guzmán donde perdió la oportunidad de ser el líder del campeonato.
Durante una entrevista concedida a "Bendito Futbol GT", el técnico se incomodó al hacerle ver que el equipo de Municipal lleva cinco partidos sin poder ganar tres puntos. Asimismo, como defensa, Mario Acevedo aseguró: "Lo que veo es el desenvolvimiento de mi equipo, que va en todo momento hacia delante, que estamos buscándola, no baja los brazos en ningún momento. Se nos ha cerrado un poco arco, pero tenemos que seguir insistiendo".
Sobre su trabajo al frente de Municipal, Mario Acevdo asegura que este se ve en los partidos de la Liga Nacional. "El trabajo se ve, la propuesta se mira, no hay que volverse loco en ningún momento, porque aquí lo único que nos saca adelante es el trabajo", aseguró el estratega desde Mixco.
La preocupación de Mario Acevedo pasa por otro aspecto, y no tanto por los resultados, según sus palabras. "Me preocuparía que no generáramos, que dejaran de peleara y buscarla, pero todo lo contrario, el equipo propone", resaltó.
"Sabemos que el resultado es muy poco para nosotros para todo el volumen y para todas llegadas que hicimos, pero así es el futbol, y hay que aceptar el resultado como es", reconoció Mario Acevedo al final de la entrevista.
La racha negativa de Municipal que le quita el liderato
El último triunfo de Municipal, afectado por el llamado de al menos nueve jugadores para la Selección Nacional de Guatemala, fue el pasado jueves 24 de septiembre cuando derrotaron a Suchitepéquez 3-0, pero luego se vino una racha negativa de triunfos.
El pésimo mes de octubre para Municipal comenzó con empate 1-1 ante Antigua de visitante, luego 1-1 en casa ante Marquense, posteriormente Cobán Imperial le vence 2-1 en el estadio José Ángel Rossi, más adelante empataba 1-1 ante Guastatoya en El Trébol, y hoy, no pasó del 0-0 ante Mixco de visitante.
Son cuatro empates y una derrota para el "Mimado de la Afición". De 15 puntos en juego, el "Rojo" solo ha ganado 4 puntos, y eso lo tiene en el segundo lugar con 27 puntos, dos menos que Antigua, equipo líder con 29 unidades.
Se viene la recta final del campeonato en su fase regular, y a Municipal le quedan duelos ante: Xelajú (jornada 16), Comunicaciones (J17), San Pedro (J18), Aurora (J19), Malacateco (J20), Antigua (J21) y Suchitepéquez (J22).
La racha negativa de octubre para Municipal
- Jueves 8 de octubre, jornada 10: Antigua 1-1 Municipal
- Domingo 11 de octubre, jornada 13: Municipal 1-1 Marquense
- Jueves 15 de octubre, jornada 14: Cobán Imperial 2-1 Municipal
- Domingo 18 de octubre, jornada 15: Municipal 1-1 Guastatoya
- Miércoles 21 de octubre, jornada 12: Mixco 0-0 Municipal.