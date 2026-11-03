Muerte de Jesús de Miguel: ¿Cárcel para Owono?

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, ha generado conmoción en el mundo del deporte y abierto un nuevo interrogante: ¿Jesús Owono podría terminar en prisión por el fallecimiento del delantero? La Policía Nacional de España ya investiga el caso y las autoridades judiciales deberán esclarecer qué ocurrió durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.
El trágico episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026, durante un partido correspondiente a la Segunda División española, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En los últimos minutos del encuentro, Jesús de Miguel avanzaba hacia la portería rival cuando se encontró con el guardameta Jesús Owono, quien salió a disputar un balón.
Cabe destacar que, el impacto fue muy fuerte y el delantero cayó sobre el terreno de juego de forma inmediata. Los servicios médicos tuvieron que intervenir de emergencia, pues el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Aunque inicialmente lograron reanimarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde falleció el martes 3 de noviembre. La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios de Santa Cruz de Tenerife, abrió diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
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El caso ya se encuentra bajo supervisión judicial y la Fiscalía también inició actuaciones preliminares. De acuerdo con información de Europa Press y RTVE, las autoridades deberán analizar el atestado policial, las circunstancias del impacto y los informes médicos para determinar si existe alguna responsabilidad que vaya más allá del ámbito deportivo.
Es importante aclarar que la apertura de una investigación no significa que Owono haya sido declarado culpable de algún delito.
El artículo 142 del Código Penal español contempla penas de uno a cuatro años de prisión para quienes causen la muerte de otra persona por imprudencia grave. Si se considera que existió imprudencia menos grave, la legislación establece multas de tres a 18 meses.
Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, considera muy difícil que el caso termine en un proceso penal, debido a que el impacto ocurrió durante una jugada del partido. Según explicó a EFE, será importante conocer el acta arbitral y la valoración de los organismos deportivos para establecer si existió una conducta temeraria.