¿Qué revela dormir abrazado a una almohada sobre ti?

Dormir abrazado a una almohada puede parecer un gesto inofensivo o simplemente una postura cómoda para descansar. Sin embargo, desde la psicología, este comportamiento puede despertar algunas interpretaciones relacionadas con las emociones, la necesidad de seguridad y la forma en que las personas buscan relajarse antes de dormir.
Aunque no existe una interpretación universal para esta costumbre, los especialistas han estudiado cómo el contacto físico, la sensación de protección y los vínculos afectivos pueden influir en la calidad del sueño. Una de las posibles explicaciones está relacionada con la búsqueda de seguridad emocional. Abrazar una almohada puede proporcionar una sensación física de compañía y protección, especialmente cuando una persona necesita relajarse después de un día complicado.
Desde la teoría del apego, sentirse seguro es importante para conciliar el sueño, ya que descansar implica reducir el estado de alerta y permitir que el cuerpo se relaje. Otra interpretación tiene que ver con la autorregulación emocional. Es decir, algunas personas encuentran en este gesto una manera de tranquilizarse, disminuir la tensión y crear un ambiente de comodidad.
Una de las preguntas más frecuentes es si dormir abrazado a una almohada significa sentirse solo o necesitar afecto. La respuesta es que no necesariamente. Este hábito no demuestra que alguien tenga carencias emocionales, dificultades para relacionarse o que esté atravesando una ruptura sentimental.
¿Duermes abrazado a tu almohada?
Sin embargo, las investigaciones sobre el contacto físico y el descanso han encontrado asociaciones entre los gestos afectivos, la sensación de seguridad y una mejor experiencia de sueño. Una revisión publicada en el Journal of Sleep Research en 2024 analizó precisamente la relación entre el contacto físico y la calidad del descanso.
Además de la posible sensación de tranquilidad, abrazar una almohada puede tener beneficios físicos.
Por ejemplo, cuando una persona duerme de lado, colocarla entre los brazos o las piernas puede ayudar a encontrar una postura más cómoda y mantener una mejor alineación corporal. También puede convertirse en parte de una rutina nocturna que le indique al cerebro que llegó el momento de descansar.