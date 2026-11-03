Lugares abandonados en Guatemala con historias aterradoras

Sin lugar a duda Guatemala esconde lugares que parecen sacados de varias películas de terror.
Detrás de sus paredes deterioradas, estructuras cubiertas de vegetación y construcciones olvidadas existen historias que mezclan acontecimientos históricos, leyendas populares y relatos de supuestos fenómenos paranormales.
- 1. Casona de la Amistad en Villa Hermosa II
Con más de 300 años de historia, la Casona de la Amistad es uno de los lugares más misteriosos del departamento de Guatemala. Sus orígenes se remontan al mayorazgo de Arrivillaga, una propiedad vinculada con la producción de azúcar durante la época colonial. Actualmente, sus paredes deterioradas, ventanas rotas y vegetación le dan una apariencia tenebrosa.
Algunos vecinos la conocen como la casa encantada y cuentan que durante la noche se escuchan cadenas, latigazos, caballos y carretas. Incluso existen relatos sobre figuras de monjes que supuestamente aparecen en el lugar.
La propiedad está protegida por la legislación de patrimonio cultural y es privada, por lo que no está permitido ingresar libremente.
- 2. Antigua estación del ferrocarril de Escuintla
Lo que alguna vez representó el progreso y la conexión entre comunidades hoy recuerda una época que parece haber quedado atrás. La estación ferroviaria de Escuintla tiene un lugar especial en la historia del país, pues el tren llegó a esta ciudad el 20 de junio de 1880.
Su construcción formó parte del desarrollo del transporte ferroviario durante el siglo XIX. Aunque existen registros históricos de su importancia, el abandono de antiguas instalaciones ferroviarias ha convertido estos espacios en escenarios que despiertan nostalgia y curiosidad entre quienes disfrutan explorar el pasado guatemalteco.
- 3. La casa abandonada de la zona 10 donde se grabó un exorcismo
En plena zona 10 capitalina existe una residencia que se ganó la fama de ser uno de los escenarios más tenebrosos de Guatemala. Su historia llamó la atención por ser utilizada para filmar la producción guatemalteca Exorcismo Documentado.
Aunque se desconoce quiénes fueron sus antiguos propietarios, se cree que perteneció a una familia adinerada.
Integrantes del equipo de investigación paranormal Guatespantos han relatado que durante sus recorridos escucharon voces de niños, observaron sombras y captaron situaciones que consideraron inexplicables.
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- 4. La Cueva del Negro en Fraijanes
Entre vegetación, piedras y construcciones antiguas se encuentra uno de los sitios más misteriosos de Fraijanes. La Cueva del Negro está formada por ruinas coloniales que, según algunos registros, fueron construidas alrededor de 1765. Su nombre está relacionado con una leyenda sobre un hombre que habría escapado de la esclavitud y encontrado refugio en las montañas, cerca del río Aguacapa. La tradición cuenta que terminó convirtiéndose en una figura temida por los pobladores.
El lugar también conserva túneles y estructuras de piedra que alimentan su apariencia misteriosa.
- 5. El barco hotel abandonado de Panajachel
embarcadero Tzanjuyú, en Panajachel, se encuentra una enorme embarcación que parece detenida en el tiempo. Se trata de un proyecto que pretendía convertirse en un lujoso hotel flotante para recibir hasta 1,500 personas. Diseñado por el arquitecto naval Carlos Rodolfo Rivera, el barco mide aproximadamente 40 metros de largo y tiene cuatro niveles. Sin embargo, su construcción quedó suspendida durante la década de 1980 por falta de financiamiento.
Desde entonces, la estructura ha permanecido abandonada, rodeada de vegetación y con partes deterioradas por el paso de los años. Su apariencia ha convertido este proyecto inconcluso en una de las construcciones más curiosas y fotografiadas de los alrededores del lago de Atitlán.