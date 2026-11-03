 Horarios y fechas para ver la lluvia de meteoros Guatemala
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¿Cuándo y a qué hora se podrá ver la lluvia de meteoros en Guatemala?

Las Leónidas iluminarán el cielo durante varias madrugadas y estos son los horarios y recomendaciones para disfrutar del fenómeno.

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Lluvia de meteoros Leónidas , Lluvia de meteoros Leónidas
Lluvia de meteoros Leónidas / FOTO: Lluvia de meteoros Leónidas
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Los amantes de la astronomía tendrán una nueva oportunidad para observar uno de los fenómenos más llamativos del cielo nocturno.  Durante noviembre de 2026, la lluvia de meteoros Leónidas podrá apreciarse desde Guatemala y promete convertirse en uno de los espectáculos astronómicos más esperados del mes.

De acuerdo con información compartida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la mayor actividad de esta lluvia de meteoros se registrará durante las madrugadas del 16 y 17 de noviembre. Según el calendario astronómico del Insivumeh, quienes deseen observar las Leónidas deberán dirigir su mirada hacia el noreste, específicamente en dirección a la constelación de Leo, que podrá localizarse a partir de las 00:20 horas.

La recomendación es observar el cielo durante las primeras horas de la madrugada, cuando las condiciones permiten apreciar mejor el desplazamiento de los meteoros. Por su parte, la NASA señala que el máximo de actividad de las Leónidas ocurrirá entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de noviembre.

En condiciones ideales, podrían observarse alrededor de 15 meteoros por hora, aunque la cantidad dependerá de las condiciones del cielo y del lugar de observación. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que dejó el cometa 55P/Tempel-Tuttle durante sus recorridos alrededor del Sol.

Más de la luvia de meteoros

Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas partículas producen destellos luminosos que popularmente conocemos como estrellas fugaces. Las Leónidas reciben su nombre porque parecen surgir de la constelación de Leo, aunque los meteoros pueden aparecer en diferentes partes del cielo.

Para disfrutar mejor de este espectáculo astronómico, es importante alejarse de las luces de la ciudad y buscar un espacio abierto con poca contaminación lumínica.

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También se recomienda:

• Buscar un lugar con el cielo despejado.

• Evitar utilizar el teléfono celular constantemente para no perder la adaptación de los ojos a la oscuridad.

• Observar a simple vista, sin necesidad de telescopios.

• Tener paciencia y permanecer varios minutos observando el cielo.

Las condiciones meteorológicas serán determinantes para disfrutar del fenómeno. Por ello, conviene consultar el pronóstico del tiempo antes de organizar una salida nocturna.

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