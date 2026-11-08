Cristiano se despidió de la Selección, el Día del Payaso

Un video publicado por Los Futbolitos, Angelo Valdes y Vincent Pérez, ha hecho estallar las distintas redes sociales con millones de reproducciones y miles de comentarios ya que hubo dos acontecimientos importantes el pasado 5 de noviembre: Cristiano Ronaldo anuncia el cierre de un ciclo con la Selección de Portugal y se conmemora el Día Internacional del Payaso.
Mediante sus redes sociales oficiales, Los Futbolitos reaccionaron a la curiosa coincidencia que hubo en la despedida del astro del futbol portugués, Cristiano Ronaldo. En un clip de video de tan solo 22 segundos de duración, Angelo Valdes y Vincent Pérez descubren que el día en que Cristiano le dijo adiós a Portugal, también se conmemora una fecha especial para los profesionales de la risa.
Angelo Valdes es quien inicia con una pregunta a Google: ¿Cuándo se retiró Cristiano de Portugal?, a lo cual la respuesta fue 5 de noviembre de 2026; de forma inmediata hizo la otra consulta. ¿Cuándo es el Día del Payaso?, y la respuesta es cada 5 de noviembre. Ante la coincidencia de las fechas, ambos influencers reaccionaron con incredulidad y cuestionaron al equipo de trabajo de "CR7" que se haya elegido esa fecha para el adiós del "7" portugués.
"Bro, se puede saber por qué el equipo de relaciones de Cristiano no trabaja. Cómo tú permites que él se retire el Día Internacional del Payaso. Esto es de vergüenza, bro", cuestionó Vincent Pérez.
Sucede que dicho dato ha servido para los críticos de "CR7" para una serie de burlas. Aunque hay personas que defienden al "Comandante", y la noble labor de un payaso.
El clip en TikTok está por alcanzar un millón de reproducciones, suma más de 100 mil me gusta, más de 2 mil comentarios y lleva más de 35 mil compartidos. Por su parte, en Instagram, el video ya superó los 2 millones de reproducciones, casi 3 mil comentarios, más de 4 mil compartidos.
Día Internacional del Payaso
El Día Internacional del Payaso se celebra cada 5 de noviembre en honor al nacimiento del artista español Emilio Alberto Aragón, conocido popularmente como Miliki, quien nació en 1929 y es célebre miembro del trío de payasos Gabi, Fofó y Miliki.
El propósito de ese día es reconocer la labor artística, el humor, la creatividad y el trabajo social de los payasos en circos, teatros, calles y hospitales.
Día del Payaso en Guatemala: En el país, el Día del Payaso en Guatemala se conmemora cada 13 de abril, una fecha independiente en la que se realizan desfiles, actividades recreativas y encuentros gremiales.