 Cristiano Ronaldo recibe homenaje por afición del Sporting
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Cristiano recibe homenaje por la afición del Sporting en el minuto 7

En las pantallas del estadio se mostró la camiseta con el dorsal 28 que Cristiano llevó en la temporada 2002/2003, la única que disputó en el primer equipo.

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Hinchas del Sporting dan las gracias a Cristiano Ronaldo en el Alvalade Stadium, en Lisboa
Hinchas del Sporting dan las gracias a Cristiano Ronaldo en el Alvalade Stadium, en Lisboa / FOTO: EFE
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Cristiano Ronaldo recibió este sábado un homenaje de los aficionados del Sporting en el minuto 7 del partido entre su equipo y el Moreirense, tras haber anunciado su despedida de la selección de Portugal esta semana.

Cuando el cronómetro marcó el minuto 7 -el número más asociado a Cristiano-, el público presente en el estadio de Alvalade de Lisboa se puso en pie para aplaudir a su canterano más famoso, y se escucharon varios gritos de 'SIU', que es lo que dice el delantero en su celebración de los goles.

Además, una de las peñas del Sporting desplegó tres pancartas en homenaje a Cristiano, en las que se leía "De Alvalade al mundo; GOAT, eres uno de los nuestros; Gracias, C. Ronaldo".

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Cristiano Ronaldo lidera la red social de Instagram con cerca de 680 millones de seguidores, frente a los más de 500 millones de Lionel Messi.

Recuerdan la etapa de Cristiano con Sporting  

Mientras tanto, en las pantallas del estadio se mostró la camiseta con el dorsal 28 que Cristiano llevó en la temporada 2002/2003, la única que disputó en el primer equipo de los 'leones' antes de marcharse al Manchester United.

En aquella temporada, el exjugador del Real Madrid marcó cinco goles y los dos primeros fueron precisamente contra el rival de este sábado, el Moreirense, el 7 de octubre de 2002, que fueron los primeros de su carrera profesional.

En su honor, el centro deportivo del Sporting lleva el nombre de "Academia Cristiano Ronaldo" y en el estadio aparece la imagen del jugador en la puerta de entrada número 7.

Cristiano Ronaldo, actualmente de 41 años, anunció el pasado jueves su retirada de la selección de Portugal tras unas desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesus.

Luis Suárez sentencia a favor del Sporting

Una acción individual del colombiano Luis Suárez aseguró este sábado el único gol del partido y la victoria del Sporting frente al Moreirense (1-0) en la undécima jornada de la Liga Portugal y en el debut de su nuevo técnico, Paulo Fonseca.

A pesar del poco tiempo que lleva al volante del equipo, Fonseca ya ha logrado introducir algunas de sus ideas en el Sporting, ahora con más intensidad y más ofensivo que antes, además de primar el juego por las bandas, con el lateral español Iván Fresneda sumándose a su compatriota Santi Altimira en la construcción del ataque.  

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El colombiano Luis Suárez da triunfo al Sporting - EFE

*Información EFE.

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