Despedida de Cristino superó las métricas de Lionel Messi

Lionel Messi anunció el 31 de agosto de 2026 su retiro de la Selección de Argentina con una emotiva carta manuscrita publicada en Instagram. El post, que cerraba más de dos décadas con la "Albiceleste" (208 partidos y 126 goles), generó un impacto global: alrededor de 19,8 millones de "me gusta", más de un millón de comentarios y un alcance masivo en redes, con cientos de miles de menciones en los primeros días. Instagram fue el escenario principal de los homenajes de compañeros, familia y figuras del fútbol.
Poco más de dos meses después, el 5 de noviembre de 2026, Cristiano Ronaldo confirmó el final de su etapa con Portugal mediante un video emotivo de varios minutos, con el mensaje "Portugal estará siempre en mi". En cuestión de un día, la publicación alcanzó más de 30 millones de "me gusta", más de tres millones de comentarios y más de 436 millones de visualizaciones del video, superando claramente las cifras que llevaba el anuncio de Messi tras semanas de exposición.
¿Porqué hubo una gran diferencia?
La diferencia se explica en parte por la base de seguidores: Ronaldo lidera Instagram con cerca de 680 millones, frente a los más de 500 millones de Messi.
El formato también influyó: el video dinámico de Cristiano generó una reacción más inmediata y viral que la carta íntima del argentino.
Ambos mensajes reflejaron gratitud, legado y emoción, pero en métricas puras de engagement en la plataforma, el portugués se impuso en este duelo particular de despedidas.
La rivalidad histórica se trasladó una vez más a las redes, donde los números de Instagram coronaron a Ronaldo en el volumen de interacciones de sus respectivos adioses a las selecciones nacionales.
Así fue el mensaje de despedida de Messi
Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...
Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.
Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
Gracias Dios por hacerme argentino.
¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.
Así fue el mensaje de Cristiano Ronaldo
Al pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la selección nacional, que nos pertenece a todos. Nunca sentí que me perteneciera exclusivamente a mí. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregársela al futuro.
No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón.
Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre llega a su fin. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que viví con la selección nacional, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo emigrantes que, durante 90 minutos, sintieron Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses a quienes nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida. Porque, al final, el fútbol es mucho más que un juego. El futbol es gente.
A lo largo de toda mi trayectoria con la selección nacional, intenté superar mis límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre fui muy exigente conmigo mismo. Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta.
Hubo tardes y noches perfectas, victorias que jamás olvidaré, derrotas que aún me cuesta recordar. También fracasé, también sufrí, y hubo momentos en que no pude darle al pueblo portugués lo que tanto anhelaba. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal.
A lo largo de estos años he aprendido algunas cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords acaban rompiéndose. Pero hay algo que el tiempo jamás podrá borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de la gente.
Si alguna vez te hice feliz, si alguno de mis goles te hizo abrazar a alguien, olvidar un momento difícil de tu vida o sentirte orgulloso de nuestro país, entonces todo valió la pena. Porque ser portugués también se trata de eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer.
Portugal siempre necesitará jóvenes soñadores, jugadores que nunca se rindan, nuevas generaciones que crean que es posible llegar a lugares a los que nadie ha llegado antes. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo.
A mis compañeros de esta selección nacional, quiero dedicarles unas palabras especiales. Gracias por cada carrera, cada abrazo, cada discusión, cada silencio antes de salir al campo. Por cada victoria que celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes.
Tuve el privilegio de ser tu capitán. Pero ningún capitán camina solo. Y tú eres parte de mi historia.
A todos los entrenadores, directores, médicos, fisioterapeutas, personal de equipamiento, empleados y a tantas otras personas que trabajaron conmigo a lo largo de estos años, les doy las gracias. Muchos de ustedes no aparecen en las fotografías, pero sin ustedes, ninguna de ellas habría sido posible.
A mi familia, gracias por compartir este sueño conmigo. Gracias por comprender las ausencias, los sacrificios y los momentos en que la selección nacional tuvo que ocupar un espacio que también les pertenecía. Si he llegado hasta aquí, ha sido porque siempre hemos caminado de la mano.
Y al pueblo portugués, a todos los portugueses que hay por todo el mundo, quiero decirles una última cosa.
Hay una imagen que siempre llevaré conmigo. El momento en que empieza el himno nacional. Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros de equipo, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos. Veo a portugueses que viajaron desde muy lejos solo para estar allí.
Y durante esos minutos, dejamos de ser diferentes. No hay clubes, no hay colores, no hay clases, no hay profesiones, no hay opiniones. Solo hay una pasión: Portugal.
Ese es el sentimiento que llevaré conmigo el resto de mi vida. Hoy finaliza mi trayectoria en el campo con la selección nacional. Me marcho con la cabeza bien alta, orgulloso del camino recorrido y consciente de haber dado todo lo que tenía por Portugal.
Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros. Seguiré sufriendo, sintiendo cada momento y celebrando cada victoria de Portugal.
He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy entiendo que la mayor victoria fue ganarme el derecho a representar al mejor país del mundo.
Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que comenzó cuando era solo un niño en Madeira, corriendo detrás de una pelota.
La camiseta se transmitirá de generación en generación, pero el orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre estará en mí.
Traducción hecha por The Resident.