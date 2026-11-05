 Cristiano Ronaldo se despide emotivamente de Portugal en video
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El emotivo video con el que Cristiano Ronaldo se despidió de la Selección de Portugal

Así fue el emotivo mensaje con el que Cristiano Ronaldo dijo adiós a Portugal.

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Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League 2025
Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League 2025 / FOTO: EFE
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Hay despedidas que marcan el final de una era y la de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal es una de ellas. Este 5 de noviembre de 2026, el histórico delantero compartió un emotivo video en sus redes sociales para anunciar el cierre de una trayectoria internacional de 23 años, en la que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del futbol de selecciones.

A sus 41 años, el capitán portugués decidió poner fin a una historia que comenzó en 2003 y que estuvo marcada por récords, títulos y momentos inolvidables. En su mensaje, Ronaldo recordó lo que significó defender los colores de su país y agradeció a los millones de aficionados que lo acompañaron durante su carrera.

Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete", expresó el delantero, quien explicó que nunca sintió ese dorsal como algo exclusivamente suyo, sino como una responsabilidad que representaba a todo Portugal.

El futbolista también dedicó palabras especiales a los aficionados, especialmente a los portugueses que viven fuera de su país y que encontraron en cada partido una manera de sentirse cerca de su tierra.

Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas", expresó en uno de los fragmentos más emotivos de su despedida.

Una trayectoria que cambió la historia de Portugal

Cristiano Ronaldo se marcha después de disputar 234 partidos internacionales y marcar 146 goles, una cifra que lo mantiene como el máximo artillero histórico de las selecciones nacionales. Además, conquistó la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones, en 2019 y 2025.

Su despedida llega después de semanas de tensión con el seleccionador Jorge Jesus, tras un desacuerdo por sus minutos de juego y su posterior salida de la concentración portuguesa.

Pese a los conflictos del tramo final, Ronaldo eligió cerrar su mensaje con agradecimiento y orgullo por haber representado a su país durante más de dos décadas. Una etapa que termina, pero cuyo legado permanecerá en la memoria del futbol portugués.

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