 Último partido de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal
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¿Habrá un último partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal?

¿Habrá despedida? Lo que se sabe tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo.

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El internacional portugués Cristiano Ronaldo., EFE.
El internacional portugués Cristiano Ronaldo. / FOTO: EFE.
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Este 5 de noviembre de 2026, por medio de un video difundido en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo anunció que pondrá fin a su dilatada y exitosa etapa con la Selección de Portugal, una decisión que deja huérfano al futbol de selecciones de su máximo goleador histórico. Sin embargo, el delantero sí tendrá un partido de despedida, ya que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) prepara un homenaje para reconocer su extraordinaria trayectoria con el combinado nacional.

A sus 41 años, el futbolista de Madeira cierra una carrera internacional de 23 años, desde su debut en 2003. En ese periodo disputó 234 encuentros y marcó 146 goles, una cifra que lo mantiene como el máximo artillero histórico de las selecciones nacionales, 20 tantos por encima del argentino Lionel Messi, quien suma 126 anotaciones en 208 partidos.

La FPF contempla organizar un encuentro especial para que los aficionados portugueses puedan despedir a su histórico capitán y reconocer todo lo que aportó al equipo nacional. No obstante, todavía no se han especificado la fecha, el rival ni el estadio donde se disputará el partido de despedida, por lo que se espera que la federación dé a conocer esos detalles posteriormente.

Una despedida marcada por la polémica

El anuncio de Ronaldo llega después de semanas complicadas dentro de la selección. Durante el parón internacional de septiembre y octubre, el delantero protagonizó un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus, luego de calentar durante más de media hora en el encuentro contra Noruega sin llegar a ingresar al terreno de juego.

La situación terminó con su salida de la concentración en Copenhague y una posterior sanción de la Federación Portuguesa de Futbol, que le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros.

Pese a este episodio, Cristiano Ronaldo se marcha con un legado histórico: una Eurocopa, dos títulos de Liga de Naciones y 146 goles con Portugal. Ahora, su partido de despedida representará la oportunidad de recibir un último reconocimiento ante los aficionados que lo acompañaron durante más de dos décadas.

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