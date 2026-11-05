 Frases polémicas de Cristiano con Selección de Portugal
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Frases polémicas de Cristiano con Selección de Portugal

Sin duda alguna, una de las frases que causó revuelo mundial fue el día que llamó “anormales” a quienes les gritaban “Messi”.

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Cristiano Ronaldo, jugador portugués
Cristiano Ronaldo, jugador portugués / FOTO: EFE
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Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada definitiva de la selección portuguesa de futbol con una publicación en redes sociales en la que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", empezó diciendo en un vídeo publicado en su perfil en Instagram.

El madeirense realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

El mundo reacciona al adiós de Cristiano Ronaldo en selección de Portugal

La cuenta oficial del Balón de Oro, su actual equipo el Al Nassr y sus exclubes se sumaron a este momento con emotivos mensajes.

Las frases polémicas de Cristiano Ronaldo

A continuación, te presentamos las frases polémicas que dio Cristiano Ronaldo mientras defendió la camisola de la selección portuguesa de futbol.

"¿Explicaciones? Hablen con Carlos Queiroz"

Tras la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2010, Ronaldo, ya capitán, redirigió las preguntas de los periodistas al seleccionador Carlos Queiroz. Fue una de sus primeras grandes polémicas con la selección.⁠

  "Si Portugal ya no quiere depender de mí, puedo irme desde hoy. No tengo ningún problema con eso"

Declaraciones más recientes (alrededor de 2026) en las que abordó las críticas en su país y dejó claro que no se aferraba al puesto si no lo consideraban necesario, en medio de rumores sobre el final de su etapa internacional.  

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Cristiano Ronaldo, seleccionado de Portugal - EFE

"¿Estás con prisa para sacarme?"

En el Mundial de Catar 2022, durante el partido contra Corea del Sur, cuando Fernando Santos lo sustituyó alrededor del minuto 66, Ronaldo mostró molestia visible y se escuchó esa frase; luego dijo que iba dirigida a un rival, aunque generó mucha controversia y tensionó su relación con el técnico.

"Los que me gritan ‘Messi’ son anormales"

Tras un partido de clasificación para la Eurocopa en Chipre (2011), donde la afición local coreó el nombre de Lionel Messi. Ronaldo también dijo en ese contexto frases como "Yo sé que al que le gusta el futbol, le gusto yo".

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