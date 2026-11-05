 Reacciones al adiós de Cristiano a Selección de Portugal
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El mundo reacciona al adiós de Cristiano Ronaldo en selección de Portugal

La cuenta oficial del Balón de Oro, su actual equipo el Al Nassr y sus exclubes se sumaron a este momento con emotivos mensajes.

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Cristiano Ronaldo, selección de Portugal
Cristiano Ronaldo, selección de Portugal / FOTO: EFE
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La cuenta oficial del Balón de Oro rinde homenaje este jueves al portugués Cristiano Ronaldo, que anunció su retirada de la selección, del que recuerda que ganó cinco veces su galardón y del que dice que "cambió el futbol portugués".

La despedida llega "tras dos décadas de pasión inigualable, goles inolvidables y un legado eterno", escribe en la red social X, donde publican una foto del futbolista con la camiseta de Portugal, el dorsal 7 y la palabra "Gracias".

"Cinco Balones de Oro, momentos históricos infinitos y un capitán que cambió para siempre el fútbol portugués", agrega el mensaje.

Ronaldo, de 41 años, anunció que abandona la selección portuguesa tras haber ganado múltiples trofeos, como una Eurocopa y en un final algo escabroso por las desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesus.

Así reaccionó el Al Nassr

"Aún queda historia por escribir juntos en tu casa, Al Nassr", aseguró el club saudí en el que milita el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que anunció este jueves su retirada de la selección de su país.

"No es sólo un capítulo: es historia que has forjado. Eres un icono para todo el mundo, no sólo para Portugal. Portugal está en tu corazón, y tú estás en los corazones del mundo. Una página se ha pasado, pero aún queda historia por escribir juntos en tu casa", señaló la entidad, a la que se incorporó en 2022.

La Liga saudí, por su parte, consideró que "una era llega a su fin. Un legado que perdurará para siempre", en un tuit en el que incluyó tres imágenes del icónico jugador portugués.

Otras reacciones

El Manchester United, club en el que militó entre 2002 y 2009, felicitó al portugués "por una increíble carrera internacional". "Disfruta de tu retiro", apuntó el club de Old Trafford, que aporta imágenes de Cristiano Ronaldo celebrando con la selección portugués.

El exjugador del United Rio Ferdinand, compañero de Cristiano Ronaldo en el club inglés, afirmó: "¡Felicidades, mi amigo Cristiano. Viniste, viste, conquistaste... 146 goles para tu país, ¡3 trofeos importantes y sigues poniendo a Portugal en el mapa mundial! ¡Sigue sonriendo!".

"Gracias por todo lo que has hecho por nuestra Nación. Para siempre en la historia de Portugal", afirmó, mientras tanto, el Sporting de Lisboa, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y comenzó a hacerse un nombre internacional.

El Juventus italiano, en el que jugó entre 2018 y 2022, también quiso expresar su reconocimiento hacia el jugador de Madeira: "Felicidades por un increíble viaje con Portugal".

La Federación Internacional de Jugadores de Futbol (FIFPRO) igualmente reconoció al portugués con un mensaje en el que asegura que "durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo ha producido consistentemente momentos inolvidables, ha roto récords y ha escrito su nombre en la historia del futbol".

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Foto de Cristiano Ronaldo que publicó el Manchester United - @ManUtd

*Información EFE.

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