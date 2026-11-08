Martínez aterriza en México para la convención anual del CMB

El boxeador guatemalteco Lester Martínez ya se encuentra en México para participar en la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se celebrará del 8 al 13 de noviembre en Acapulco, Guerrero. El actual campeón mundial interino del peso supermediano será el representante del pugilismo guatemalteco en una de las citas más importantes del organismo.
La convención reunirá a destacadas figuras del boxeo internacional, dirigentes, promotores y representantes de distintas federaciones para desarrollar una agenda que contempla seminarios médicos, reuniones sobre clasificaciones y peleas mandatorias, además de actividades sociales impulsadas por el programa WBC Cares. Entre las leyendas que estarán presentes destacan Julio César Chávez, Roberto Durán y Lennox Lewis.
Lester Martínez convivirá con otras leyendas del boxeo
La presencia de Martínez también representa una oportunidad para que el guatemalteco continúe ganando protagonismo dentro del organismo, luego de consolidarse como una de las principales figuras del boxeo nacional. Su condición de campeón interino del CMB lo convierte en uno de los invitados destacados de una semana que tendrá al deporte de los puños como protagonista en territorio mexicano.
Como parte de las actividades de la convención, Zanfer Boxing también anunció una cartelera encabezada por la mexicana Camila Zamorano, campeona mundial átomo del CMB, quien realizará la cuarta defensa de su título frente a Brenda Balderas. La función contará además con la participación de Luis «Pantera» Nery, el prospecto Jonathan Fierro y Esneidy Rodríguez, en una velada que complementará las actividades boxísticas de la reunión anual.