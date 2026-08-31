 Lester Martínez regresa a Guatemala tras defender su título
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Lester Martínez regresa a Guatemala tras defender con éxito su título del CMB

Tras retener el título interino del CMB, Lester Martínez regresó a Guatemala la madrugada de este lunes y, para evitar el ruido mediático, optó por una llegada discreta.

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Lester Martínez regresó este lunes a Guatemala y fue recibido por sus amigos - instagram @paatrick199
Lester Martínez regresó este lunes a Guatemala y fue recibido por sus amigos / FOTO: instagram @paatrick199
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En la madrugada de este lunes, Lester Martínez regresó a Guatemala luego de conseguir una nueva victoria en su carrera profesional y retener con éxito el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El pugilista petenero volvió al país después de su destacado triunfo en territorio estadounidense.

Fiel a una costumbre que ha adoptado en anteriores ocasiones, Martínez decidió regresar sin previo aviso para evitar grandes aglomeraciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El boxeador guatemalteco ha explicado previamente que prefiere mantener estos momentos con mayor tranquilidad. A través de las redes sociales, algunos de sus amigos compartieron imágenes del recibimiento que tuvo a su llegada al país.

¿Qué viene para Lester Martínez?

El pasado sábado, Martínez se impuso por nocaut técnico al croata Luka Plantić en el décimo asalto de una intensa pelea disputada en Los Ángeles. Con este resultado, el guatemalteco logró conservar el cinturón interino de las 168 libras del CMB y volvió a demostrar por qué se mantiene entre los principales exponentes del boxeo nacional en la actualidad.

Ahora, Lester tendrá unos días para descansar y compartir con sus familiares y personas cercanas antes de regresar a los entrenamientos dentro de algunas semanas. Mientras tanto, crece la expectativa por su próximo desafío, que podría definirse a partir del combate entre M'Billi y Canelo Álvarez, programado para el próximo 31 de octubre en Riad.

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Lester Martinez celebró con euforia tras el triunfo. - EFE/Jordy Marsono

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