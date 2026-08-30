¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?

Después de una noche histórica en Los Ángeles, Lester Martínez puede permitirse hacer una pausa. El boxeador guatemalteco acaba de defender su título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al noquear en el décimo asalto al croata Luka Plantić, extendiendo su invicto a 21 victorias, 17 de ellas por la vía rápida, además de un empate. Ahora, antes de pensar en el siguiente desafío, el petenero deberá aprovechar para descansar, recuperar energías y disfrutar de un tiempo junto a su familia después de la exigencia de una preparación y un combate de alto nivel.
El propio Martínez ha dejado claro que entiende que todavía queda un largo camino por recorrer. Tras su victoria, agradeció a los aficionados que viajaron desde distintos estados de Estados Unidos y a quienes siguieron la pelea desde Guatemala y otros países. "Gracias por acompañarme en esta carrera, que es un largo camino, pero nos vamos a ver, paso a paso", expresó el campeón, dejando en evidencia que, pese a la emoción del triunfo, mantiene los pies sobre la tierra y sabe que cada etapa de su carrera debe afrontarse en su momento.
¿Qué viene para Lester Martínez?
Sin embargo, mientras Martínez disfruta de este merecido descanso, el mundo del boxeo tendrá los ojos puestos en Arabia Saudita. El próximo 31 de octubre, Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán en una pelea que podría definir directamente el futuro del guatemalteco. Todo apunta a que el ganador de ese combate será el próximo rival de Lester, en un enfrentamiento que tendría en juego el título mundial absoluto del peso supermediano. Por eso, aunque ahora toca celebrar y recuperar fuerzas, la pelea entre Canelo y Mbilli será seguida muy de cerca por el equipo del campeón interino.
Para Martínez, ese sería el escenario que ha buscado durante años: dar el paso definitivo hacia el campeonato mundial. Después de superar a Plantić y mantener su invicto, el guatemalteco está cada vez más cerca de medirse con uno de los grandes nombres de la división. Él mismo dejó clara su ambición después de la pelea al afirmar: "Quiero mostrar que también puedo". Por ahora, toca descansar, compartir con los suyos y disfrutar de lo conseguido; después, el 31 de octubre podría comenzar a definirse el camino hacia la pelea más importante de su carrera.