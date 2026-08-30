 ¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?
Deportes

¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?

El próximo 31 de octubre, una esperada pelea en Arabia Saudita podría definir al próximo rival de Lester Martínez, quien apunta a dar el salto por el título mundial.

Compartir:
Victoria de Lester Martínez ante el croata Luka Plantic - EFE
Victoria de Lester Martínez ante el croata Luka Plantic / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Después de una noche histórica en Los Ángeles, Lester Martínez puede permitirse hacer una pausa. El boxeador guatemalteco acaba de defender su título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al noquear en el décimo asalto al croata Luka Plantić, extendiendo su invicto a 21 victorias, 17 de ellas por la vía rápida, además de un empate. Ahora, antes de pensar en el siguiente desafío, el petenero deberá aprovechar para descansar, recuperar energías y disfrutar de un tiempo junto a su familia después de la exigencia de una preparación y un combate de alto nivel.

El propio Martínez ha dejado claro que entiende que todavía queda un largo camino por recorrer. Tras su victoria, agradeció a los aficionados que viajaron desde distintos estados de Estados Unidos y a quienes siguieron la pelea desde Guatemala y otros países. "Gracias por acompañarme en esta carrera, que es un largo camino, pero nos vamos a ver, paso a paso", expresó el campeón, dejando en evidencia que, pese a la emoción del triunfo, mantiene los pies sobre la tierra y sabe que cada etapa de su carrera debe afrontarse en su momento.

¿Qué viene para Lester Martínez?

Sin embargo, mientras Martínez disfruta de este merecido descanso, el mundo del boxeo tendrá los ojos puestos en Arabia Saudita. El próximo 31 de octubre, Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán en una pelea que podría definir directamente el futuro del guatemalteco. Todo apunta a que el ganador de ese combate será el próximo rival de Lester, en un enfrentamiento que tendría en juego el título mundial absoluto del peso supermediano. Por eso, aunque ahora toca celebrar y recuperar fuerzas, la pelea entre Canelo y Mbilli será seguida muy de cerca por el equipo del campeón interino.

Para Martínez, ese sería el escenario que ha buscado durante años: dar el paso definitivo hacia el campeonato mundial. Después de superar a Plantić y mantener su invicto, el guatemalteco está cada vez más cerca de medirse con uno de los grandes nombres de la división. Él mismo dejó clara su ambición después de la pelea al afirmar: "Quiero mostrar que también puedo". Por ahora, toca descansar, compartir con los suyos y disfrutar de lo conseguido; después, el 31 de octubre podría comenzar a definirse el camino hacia la pelea más importante de su carrera.

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic | EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic / EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic | EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic / EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic | EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic / EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic | EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic / EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic | EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic / EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic | EFE

Pelea entre Lester Martínez y Luka Plantic / EFE

En Portada

Guatemala bajo vigilancia por acercamiento de la Onda del Este 34t
Nacionales

Guatemala bajo vigilancia por acercamiento de la Onda del Este 34

07:33 AM, Ago 30
¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?t
Deportes

¿Quién será el próximo rival de Lester Martínez?

07:09 AM, Ago 30
Insivumeh reporta temblor de 4.2 grados durante la madrugadat
Nacionales

Insivumeh reporta temblor de 4.2 grados durante la madrugada

08:06 AM, Ago 30
Sube a 750 muertos y más de 3 mil desaparecidos el saldo por alud en Nepal y Tíbett
Internacionales

Sube a 750 muertos y más de 3 mil desaparecidos el saldo por alud en Nepal y Tíbet

08:24 AM, Ago 30
Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detallest
Farándula

Ernesto Laguardia encontró muerto a su papá, el actor revela perturbadores detalles

08:26 AM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbolPNCredes socialesCopa Centroamericana#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosViolenciaSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar