¿Qué guatemaltecos disputarán la postemporada de la MLS?

Tras el "Decision Day" del sábado 7 de noviembre, la Major League Soccer (MLS) confirmó el cuadro completo de los Audi 2026 MLS Cup Playoffs. Dieciocho equipos pelearán por el título, con Nashville SC como campeón del Supporters’ Shield y primero de la Conferencia Este, y Vancouver Whitecaps FC como líder del Oeste. En la postemporada de la MLS solo el equipo del guatemalteco Nicholas Hagen dirá presente, ya que el cuadro del otro chapín, Olger Escobar, no clasificó al ser último lugar de la Conferencia del Este.
En el Este, el orden de clasificación quedó así: Nashville SC, Inter Miami CF (campeón defensor), New England Revolution, Chicago Fire FC, Charlotte FC, Philadelphia Union, Columbus Crew, Orlando City SC y FC Cincinnati. En el Oeste: Vancouver Whitecaps, FC Dallas, St. Louis CITY SC, San Jose Earthquakes, Houston Dynamo, LAFC, Portland Timbers, Seattle Sounders y Real Salt Lake.
Cuatro equipos darán inicio a la postemporada en partidos únicos
La postemporada arranca el jueves 19 de noviembre con los partidos de Wild Card (partido único). En el Este, Orlando City recibirá a FC Cincinnati a las 18:30 horas GT en el Inter.co Stadium. En el Oeste, Seattle Sounders hostiará a Real Salt Lake a las 21:00 horas GT en el Lumen Field. Ambos partidos se verán por Apple TV. Los ganadores enfrentarán a los semilleros número uno (Nashville y Vancouver, respectivamente) en la ronda uno.
La llamada "ronda uno" se disputará al mejor de tres partidos entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre. Los cruces confirmados son:
Series del Este
- Inter Miami de Lionel Messi vs. Columbus Crew de Nicholas Hagen
- New England vs. Philadelphia Union
- Chicago Fire vs. Charlotte FC
Series del Oeste
- FC Dallas vs. Portland Timbers
- St. Louis CITY vs. LAFC
- San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo
Luego llegarán las semifinales de conferencia (5 y 6 de diciembre), las finales de conferencia (11 y 12 de diciembre) y la gran final de la MLS Cup, programada para el viernes 18 de diciembre. El anfitrión de la final será el finalista con mejor récord en la temporada regular.
Inter Miami de Messi defiende título
Con el Inter Miami de Lionel Messi buscando defender el título y Nashville como el equipo más sólido del año, la pelea por la Philip F. Anschutz Trophy promete ser intensa.
Todos los partidos de playoffs se transmitirán por Apple TV.