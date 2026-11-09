 Lamine Yamal, baja temporal de la Selección de España
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Lamine Yamal, baja temporal de la Selección de España

Lamine Yamal encendió las alarmas en España tras presentar problemas físicos, por lo que se perderá el primer compromiso de la fecha FIFA y está pendiente de evolución.

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Celebración de Lamine Yamal ante Croacia - EFE
Celebración de Lamine Yamal ante Croacia / FOTO: Agencia EFE
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La Selección de España tendrá que esperar unos días para contar con Lamine Yamal. El extremo del Barcelona presenta molestias en la rodilla derecha y retrasará su incorporación a la concentración del combinado nacional, por lo que se perderá el partido del jueves ante República Checa, correspondiente a la Liga de Naciones. Sin embargo, la previsión es que pueda estar disponible para el compromiso del domingo 15 de noviembre frente a Inglaterra.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este lunes la situación del futbolista azulgrana, quien regresó a Barcelona después de disputar los 90 minutos en la victoria por 1-2 ante el Atlético de Madrid. Tras las molestias que sufrió durante el encuentro en el Metropolitano, el jugador se sometió a pruebas médicas para conocer con mayor precisión el estado de su rodilla derecha. Por precaución, se determinó que permanezca en la Ciudad Condal y continúe con su recuperación antes de viajar para reunirse con sus compañeros.

Oyarzabal se une a la ausencia de Lamine Yamal

Lamine Yamal no es el único internacional que se incorporará más tarde a la concentración. Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, también retrasará su llegada debido a que se encuentra en la fase final de un proceso gripal. El atacante terminará de recuperarse en San Sebastián y, al igual que el extremo del Barcelona, la intención es que esté disponible para enfrentar a Inglaterra. Los servicios médicos de la federación mantienen comunicación constante con ambos clubes para supervisar la evolución de los futbolistas.

El seleccionador Luis de la Fuente ha optado por no arriesgar a ninguno de los dos en el encuentro ante República Checa, aunque considera que podrá contar con ellos para una cita que podría resultar determinante en la lucha por el liderato del grupo. España también sufrió la baja de Ander Barrenetxea por una lesión muscular, por lo que Jorge de Frutos fue llamado para ocupar su lugar. La prioridad del cuerpo técnico es llegar con sus mejores efectivos al cierre de la fase de grupos, sin comprometer la salud de sus internacionales.

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Lamine Yamal - EFE

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