 Arsène Wenger se plantea llegar a la presidencia de la FIFA
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Arsène Wenger se plantea llegar a la presidencia de la FIFA

El actual director de Desarrollo del Futbol de la FIFA y exentrenador del Arsenal contempla competir por la presidencia tras tomar distancia de Gianni Infantino.

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Arsene Wenger y Gianni Infantino en un palco durante el Mundial 2026 - RR.SS.
Arsene Wenger y Gianni Infantino en un palco durante el Mundial 2026 / FOTO: RR.SS.
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Arsène Wenger, histórico exentrenador del Arsenal, estaría considerando presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para marzo de 2027, según informó la cadena británica BBC. El técnico francés, que en los últimos años ha trabajado dentro del organismo como responsable del desarrollo del fútbol, podría convertirse en uno de los aspirantes que buscarán disputar el cargo al actual presidente, Gianni Infantino.

El plazo para registrar las candidaturas finalizará el próximo 18 de noviembre, mientras que las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 durante el Congreso de la FIFA, que tendrá lugar en Rabat, Marruecos. Infantino buscará extender su mandato para alcanzar una cuarta legislatura, aunque su gestión ha enfrentado cuestionamientos tras la polémica iniciativa de comercializar participaciones privadas relacionadas con la Copa del Mundo. La propuesta generó malestar en distintas federaciones, algunas de las cuales incluso solicitaron su dimisión y expresaron su pérdida de confianza en el dirigente suizo.

Además de Wenger, ¿qué otros candidatos hay?

Por el momento, entre los nombres que han manifestado su intención de competir contra Infantino aparecen el suizo Ramón Vega, exdefensa del Tottenham Hotspur, y Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol. Wenger, por su parte, ha mantenido históricamente una buena relación con el actual mandatario de la FIFA, pero tomó distancia de su iniciativa comercial relacionada con el Mundial y dejó claro que no participó en ella. "La decisión de retirarse de este proyecto fue absolutamente necesaria y no había dudas en ella porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", manifestó en aquella ocasión.

Desde su incorporación a la FIFA, el francés ha impulsado distintas propuestas para modificar algunos aspectos del fútbol. Entre ellas destaca un nuevo modelo de fuera de juego, más favorable a los atacantes, que ya se utiliza en la liga canadiense. Asimismo, Wenger ha expresado su interés en la posibilidad de organizar una Copa del Mundo cada dos años, en lugar del formato cuatrienal tradicional. Ahora, su posible salto a la presidencia del organismo abriría un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del fútbol internacional.

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Arsene Wenger ocupa el cargo de Jefe de Desarrollo Global de Fútbol de la FIFA - FIFA

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