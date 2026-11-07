 Dos candidatos buscan arrebatarle la FIFA a Infantino
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Infantino ya tiene rivales: dos candidatos buscan arrebatarle la presidencia de la FIFA

La carrera por la presidencia de la FIFA comienza a tomar fuerza con los primeros aspirantes que buscan impedir que Gianni Infantino consiga un nuevo mandato.

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Gianni Infantino, presidente de FIFA
Gianni Infantino, presidente de FIFA / FOTO: EFE
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La carrera por la presidencia de la FIFA comienza a tomar forma y Gianni Infantino ya tiene a sus primeros posibles rivales de cara a las elecciones de 2027. El exfutbolista suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima anunciaron sus respectivas candidaturas para competir por el máximo cargo del organismo rector del fútbol mundial, poniendo fin, al menos por ahora, a la posibilidad de que el actual presidente se presente sin oposición.

Vega, antiguo defensor de clubes como el Tottenham Hotspur y el Grasshoppers, fue el primero en dar un paso al frente y oficializó su intención de competir por el puesto. "Tras más de una década de preparación, anuncio formalmente mi candidatura a la presidencia de la FIFA en 2027", comunicó a través de sus redes sociales. El exjugador, hijo de emigrantes españoles en Suiza, aseguró que pretende recuperar la confianza de los aficionados y defender la integridad del fútbol, al tiempo que cuestionó la gestión de Infantino y prometió terminar con las divisiones dentro del organismo.

Ramón Vega y Kozo Tashima, los primeros en desafiar a Infantino por la FIFA

A esta iniciativa se sumó Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón, quien confirmó que buscará la presidencia con el respaldo unánime de la junta directiva de la federación de su país. El dirigente de 68 años explicó que su intención no es solamente competir por el cargo, sino transmitir los valores de honestidad, solidez e integridad que, a su juicio, caracterizan al fútbol japonés. Además, reconoció que no observa actualmente a muchos candidatos dispuestos a desafiar a Infantino, pero consideró que sería perjudicial que el suizo consiguiera otro mandato sin tener que enfrentarse a una elección disputada.

Infantino, quien dirige la FIFA desde 2016, buscará extender su permanencia hasta 2031, pese a las críticas que ha recibido desde distintas federaciones, especialmente en Europa. Entre los cuestionamientos a su gestión figuran sus decisiones comerciales, las divisiones internas y la intención de abrir la puerta a participaciones privadas vinculadas con la Copa del Mundo. Con Vega y Tashima como los primeros aspirantes en aparecer en el panorama electoral, la contienda comienza a ganar interés, aunque el presidente suizo todavía parte como una figura con amplio respaldo dentro del organismo.

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