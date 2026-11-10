¿Peligra el próximo partido de Portugal ante Dinamarca?

La disputa del próximo partido de Portugal en la Liga de Naciones podría estar en duda debido a las complicadas condiciones meteorológicas que afectan al país. La alerta roja emitida por el Gobierno portugués ante la llegada del temporal Charles ya provocó la suspensión de varios encuentros programados para este miércoles 11 de noviembre, por lo que existe preocupación sobre el desarrollo de las próximas actividades deportivas.
La UEFA confirmó que decidió aplazar algunos compromisos previstos en territorio portugués después de recibir las advertencias de las autoridades por las fuertes lluvias y los intensos vientos que azotarán distintas regiones. Entre los encuentros afectados figuran el duelo entre el Benfica y el Austria Wien, correspondiente a la Liga de Campeones femenina, así como el enfrentamiento entre el União Torreense y el Sparta de Praga, de la Copa Europa femenina. Ambos partidos todavía no tienen una nueva fecha establecida.
¿Peligra el partido de Portugal ante Dinamarca?
Además, cuatro compromisos de las categorías juveniles también sufrieron modificaciones. Los encuentros Portugal-Andorra y Bulgaria-Serbia, correspondientes al Europeo sub-17, así como Alemania-Suecia y Portugal-Lituania, del Europeo sub-19, fueron reprogramados para el jueves. Estas decisiones reflejan el impacto que está teniendo el temporal en el calendario futbolístico del país, mientras las autoridades mantienen las medidas de prevención ante posibles inundaciones, caída de árboles y daños en las infraestructuras.
La selección de Portugal tiene programado un partido ante Dinamarca este sábado 14 de noviembre, correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA. Por el momento, el encuentro se mantiene en pie y no se ha anunciado ningún cambio en su programación. Sin embargo, ante las condiciones meteorológicas adversas que afectan al país, no se descarta que pueda sufrir alguna modificación en las próximas horas, dependiendo de cómo evolucione el temporal Charles y de las decisiones que tomen las autoridades y el organismo europeo.