Minuto de silencio en todos los partidos por Jesús de Miguel

El fútbol europeo se ha unido al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, y la UEFA anunció que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones durante esta semana en memoria del futbolista español. El organismo rector del balompié europeo expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del jugador, cuya muerte a los 30 años ha provocado una profunda conmoción en el deporte.
A través de sus redes sociales, la UEFA manifestó su tristeza por la pérdida del atacante y confirmó el homenaje que se realizará en los distintos encuentros continentales. Su presidente, el esloveno Aleksander Čeferin, también expresó su consternación por lo sucedido y aseguró que las palabras no alcanzan para describir el dolor que atraviesan los allegados del futbolista. "Hemos buscado palabras y sólo hemos encontrado silencio", manifestó, al tiempo que trasladó su solidaridad al Tenerife y a todas las personas afectadas por la tragedia.
Conmoción por la muerte del futbolista Jesús de Miguel
Las muestras de apoyo también llegaron desde distintos clubes y figuras del fútbol internacional. "Un abrazo a todos sus seres queridos. Descansa en paz". De esta manera, el fallecimiento de De Miguel ha generado una ola de mensajes de despedida más allá de las fronteras españolas.
Jesús de Miguel falleció este martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos tras sufrir un fuerte impacto durante el partido entre el Tenerife y el FC Andorra. El accidente ocurrió el lunes, cuando chocó de manera fortuita con el guardameta Jesús Owono en la disputa de un balón dividido. El golpe le provocó una parada cardiorrespiratoria y obligó a suspender el encuentro en el minuto 108. Pese a la atención médica y su posterior traslado de urgencia al hospital, el delantero no logró superar las consecuencias del impacto.