 Kompany reaparece en las instalaciones del Bayern Múnich
Deportes

Tras ser hospitalizado, Kompany reaparece en las instalaciones del Bayern

Tras el colapso que sufrió en octubre y su posterior hospitalización, Kompany reapareció en el Bayern con buenas noticias sobre su recuperación.

Compartir:
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - EFE
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Buenas noticias para el Bayern de Múnich. El entrenador Vincent Kompany regresó este martes a la ciudad deportiva de Säbener Straße, después de varias semanas alejado de la actividad por un problema de salud que incluso lo llevó a ser hospitalizado el pasado mes de octubre. El técnico belga retomó progresivamente sus funciones y volvió a trabajar en las instalaciones del conjunto bávaro.

De acuerdo con información del diario alemán TZ, Kompany fue visto durante la mañana en las oficinas del club, donde comenzó a ponerse al día con las tareas habituales junto a su cuerpo técnico. Además, tenía previsto supervisar los trabajos de recuperación de varios futbolistas lesionados, quienes realizaron una sesión de rehabilitación sobre el césped. Su regreso representa un alivio para el equipo, que esperaba recuperar cuanto antes a su entrenador.

Semanas de preocupación de Vincent Kompany

Cabe recordar que el entrenador sufrió un colapso el pasado 23 de octubre, mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Después de someterse a diferentes pruebas médicas, los especialistas determinaron que padecía una irritación de las meninges, situación que lo obligó a detener temporalmente sus actividades profesionales.

Durante su ausencia, sus asistentes Aaron Danks y René Maric asumieron la dirección del equipo y consiguieron mantener un buen rendimiento, con resultados destacados como el triunfo por 0-2 frente al Atlético de Madrid en la Champions League.

El regreso de Kompany también coincide con los pronósticos que había realizado el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, quien días atrás señaló que el entrenador podría reincorporarse después del parón internacional. Si su evolución continúa favorablemente y no aparecen nuevos contratiempos, el belga tendría la oportunidad de volver a dirigir desde el banquillo en el compromiso de Bundesliga contra el 1. FC Köln, programado para el próximo 20 de noviembre. Así, el conjunto muniqués comienza a recuperar una pieza fundamental de cara a sus próximos compromisos.

Foto embed
Vincent Kompany es nuevo entrenador del Bayern Múnich -

En Portada

Fuerte sismo sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Fuerte sismo sacude el territorio guatemalteco

08:57 AM, Nov 10
Vicepresidenta de Guatemala realiza gira de trabajo en Méxicot
Nacionales

Vicepresidenta de Guatemala realiza gira de trabajo en México

08:25 AM, Nov 10
Lester Martínez entre los posibles rivales del Canelo Álvarezt
Deportes

Lester Martínez entre los posibles rivales del 'Canelo' Álvarez

07:42 AM, Nov 10
Accidentes en carreteras: Personas fallecidas y heridas en distintos puntost
Nacionales

Accidentes en carreteras: Personas fallecidas y heridas en distintos puntos

07:45 AM, Nov 10
Captan el momento en que tres motoristas chocan en la antigua ruta de Palínt
Nacionales

Captan el momento en que tres motoristas chocan en la antigua ruta de Palín

07:54 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalPNCViolenciaReal MadridSeguridad65Vuelta#LaLigaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar