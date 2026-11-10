Kompany reaparece en las instalaciones del Bayern Múnich

Buenas noticias para el Bayern de Múnich. El entrenador Vincent Kompany regresó este martes a la ciudad deportiva de Säbener Straße, después de varias semanas alejado de la actividad por un problema de salud que incluso lo llevó a ser hospitalizado el pasado mes de octubre. El técnico belga retomó progresivamente sus funciones y volvió a trabajar en las instalaciones del conjunto bávaro.
De acuerdo con información del diario alemán TZ, Kompany fue visto durante la mañana en las oficinas del club, donde comenzó a ponerse al día con las tareas habituales junto a su cuerpo técnico. Además, tenía previsto supervisar los trabajos de recuperación de varios futbolistas lesionados, quienes realizaron una sesión de rehabilitación sobre el césped. Su regreso representa un alivio para el equipo, que esperaba recuperar cuanto antes a su entrenador.
Semanas de preocupación de Vincent Kompany
Cabe recordar que el entrenador sufrió un colapso el pasado 23 de octubre, mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Después de someterse a diferentes pruebas médicas, los especialistas determinaron que padecía una irritación de las meninges, situación que lo obligó a detener temporalmente sus actividades profesionales.
Durante su ausencia, sus asistentes Aaron Danks y René Maric asumieron la dirección del equipo y consiguieron mantener un buen rendimiento, con resultados destacados como el triunfo por 0-2 frente al Atlético de Madrid en la Champions League.
El regreso de Kompany también coincide con los pronósticos que había realizado el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, quien días atrás señaló que el entrenador podría reincorporarse después del parón internacional. Si su evolución continúa favorablemente y no aparecen nuevos contratiempos, el belga tendría la oportunidad de volver a dirigir desde el banquillo en el compromiso de Bundesliga contra el 1. FC Köln, programado para el próximo 20 de noviembre. Así, el conjunto muniqués comienza a recuperar una pieza fundamental de cara a sus próximos compromisos.