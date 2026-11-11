El Aurora vs. Mixco abre la fecha 20 del Apertura 2026

La jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional arrancará este jueves 12 de noviembre con el duelo entre Aurora vs. Mixco, para luego darle continuidad el sábado 14 y domingo 15, donde Antigua G. F. C. buscará ganar de forma anticipada el boleto directo a semifinales del campeonato. El "Panza Verde" fue el primer club en ganar uno de los seis boletos para la disputa de la fase final, la cual define al campeón.
Con la atención en el partido entre Guatemala y Canadá por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, el Aurora F. C. oficiará de local ante Deportivo Mixco este jueves 12 de noviembre a las 16:00 horas en el estadio Cementos Progreso.
Este duelo es vital para los "Aurinegros", quienes están a un paso de ingresar al top 6 (tiene un partido reprogramado), pero una derrota podría dejar el panorama más claro para los equipos de arriba, quienes se podrían acercar al boleto para disputar la fase final del campeonato mayor del futbol guatemalteco.
Aurora tiene aporte de seleccionados, entre ellos, Héctor Morales, la sensación del campeonato, quien lidera la tabla de goleadores, pero su convocatoria a los microciclos de la "Bicolor", ha hecho que el argentino Agustín Maziero le haya recortado a dos la diferencia para darle alcance.
Jornada del fin de semana
Comunicaciones y Municipal tienen actividad el sábado, día en que se encenderá el árbol navideño en Plaza Obelisco. Los "Cremas" son anfitriones de Cobán Imperial a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso. En tanto, los "Rojos" visitan a Deportivo Malacateco en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, a las 19:00 horas.
Municipal, pendiente de un duelo reprogramado, busca recuperar terreno y no alejarse a los equipos que en la fecha anterior hicieron que descendiera hasta el quinto lugar. Sin seleccionados, el "Mimado de la Afición" buscará un triunfo para seguir buscando ese boleto directo a semifinales.
Por su parte, Comunicaciones se juega una de sus últimas cartas para buscar llegar al top 6. Si el "Albo" perdiera en casa (ha ocurrido cuatro veces en este campeonato) prácticamente le estaría diciendo adiós a la fase final del Apertura 2026.
Para el domingo, se juegan tres duelos: San Pedro vs. Marquense y Xelajú vs. Guastatoya a las 15:00 horas; y, Suchitepéquez vs. Antigua a las 17:10 horas.
Antigua es líder y busca en esta fecha 20 su boleto directo a semifinales. Xelajú, Mixco y Guastatoya, con 31 puntos cada club, y siento segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente, buscan triunfo y acercarse a obtener un boleto para la fase final.
El quinto lugar, que es Municipal, con 30 puntos también busca un subliderato y mantenerse con opciones a ganar el boleto directo a semifinales.
El sexto puesto es San Pedro con 26 unidades y detrás tiene a Aurora, Cobán Imperial y Marquense con 25 enteros, por lo que está obligado a ganar para no salir del top 6 cuando ya restarían dos fechas para finalizar la fase regular.