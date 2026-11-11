Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadá

Rubio Rubín, seleccionado de Guatemala, se refirió a la serie que la "Bicolor" deberá sostener ante Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027. Rubín llega a esta convocatoria con la felicidad de que es padre de familia y eso es un motivo más para demostrar en el terreno de juego la calidad que tiene el chapín y buscar el triunfo en la ida ante los canadienses.
"Nos quedan dos partidos clave e importantes. Comenzamos en casa, que es muy importante- Debemos iniciar bien y vamos por ese triunfo", aseguró el seleccionado nacional.
Sobre el rival, Rubio Rubín explicó que: "Canadá es un rival fuerte, pero tenemos excelentes jugadores y excelente equipo".
Rubio Rubín es consciente que, ante Canadá, el seleccionado nacional se juega mucho, pero reconoce que eso es lo lindo del futbol, donde todo es incierto y cualquier cosa puede pasar.
Rubio Rubín dijo en la entrevista concedida por Comunicación de la Federación de Futbol de Guatemala que: "Creemos que podemos ganar esta serie y vamos con esa mentalidad en estos partidos".
Rubin recuerda que la Selección a jugado intensamente los últimos partidos, y se debe buscar sumar en cada partido.
"El corazón que tienen todos los jugadores del equipo, el alma que tiene el chapín es algo distinto, muy importante y con eso nos ha ayudado mucho en cualquier partido que hemos jugado", aseguró el legionario.
Rubio Rubín habla del nacimiento de su hijo
Uno de los eventos que marcó la vida del jugador del El Paso Locomotive FC de la USL Championship fue el nacimiento de su hijo durante el 2026. "Gracias a Dios estoy muy bien. Este año ha sido un año muy lindo. Nacimiento de mi hijo y mucho éxito en la cancha, pero al mismo tiempo debo seguir sumando, debo seguir trabajando porque queremos más y queremos seguir haciendo las cosas bien. Más que nunca la felicidad afuera de la cancha es lo más importante".
Rubio Rubín siguió: "Mi hijo me ha traído mucha felicidad y eso es lo más importante en mi vida hora; pero no creo que nada compara al nacimiento de mi hijo, que es algo muy lindo, con poder ganar ese logro personal (triunfo ante Canadá)".