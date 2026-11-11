 Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadá
Deportes

Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadá

El seleccionado chapín vive un 2026 maravilloso gracias al nacimiento de su primer hijo, una motivación más ara ir a buscar la victoria ante canadienses.

Compartir:
Rubio Rubín, seleccionado de Guatemala
Rubio Rubín, seleccionado de Guatemala / FOTO: FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Rubio Rubín, seleccionado de Guatemala, se refirió a la serie que la "Bicolor" deberá sostener ante Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027. Rubín llega a esta convocatoria con la felicidad de que es padre de familia y eso es un motivo más para demostrar en el terreno de juego la calidad que tiene el chapín y buscar el triunfo en la ida ante los canadienses.      

"Nos quedan dos partidos clave e importantes. Comenzamos en casa, que es muy importante- Debemos iniciar bien y vamos por ese triunfo", aseguró el seleccionado nacional.

Sobre el rival, Rubio Rubín explicó que: "Canadá es un rival fuerte, pero tenemos excelentes jugadores y excelente equipo".

Rubio Rubín seguirá jugando en el extranjero

El delantero guatemalteco fue anunciado como nuevo refuerzo de El Paso Locomotive de la USL Championship.

Rubio Rubín es consciente que, ante Canadá, el seleccionado nacional se juega mucho, pero reconoce que eso es lo lindo del futbol, donde todo es incierto y cualquier cosa puede pasar.

Rubio Rubín dijo en la entrevista concedida por Comunicación de la Federación de Futbol de Guatemala que: "Creemos que podemos ganar esta serie y vamos con esa mentalidad en estos partidos".

Rubin recuerda que la Selección a jugado intensamente los últimos partidos, y se debe buscar sumar en cada partido.

"El corazón que tienen todos los jugadores del equipo, el alma que tiene el chapín es algo distinto, muy importante y con eso nos ha ayudado mucho en cualquier partido que hemos jugado", aseguró el legionario.

Rubio Rubín habla del nacimiento de su hijo

Uno de los eventos que marcó la vida del jugador del El Paso Locomotive FC de la USL Championship fue el nacimiento de su hijo durante el 2026. "Gracias a Dios estoy muy bien. Este año ha sido un año muy lindo. Nacimiento de mi hijo y mucho éxito en la cancha, pero al mismo tiempo debo seguir sumando, debo seguir trabajando porque queremos más y queremos seguir haciendo las cosas bien. Más que nunca la felicidad afuera de la cancha es lo más importante".

Rubio Rubín siguió: "Mi hijo me ha traído mucha felicidad y eso es lo más importante en mi vida hora; pero no creo que nada compara al nacimiento de mi hijo, que es algo muy lindo, con poder ganar ese logro personal (triunfo ante Canadá)".

Foto embed
Rubio Rubín marcó el empate ante Canadá. - FFG

En Portada

Impulsan campaña para proteger el pinabete y combatir su comercialización ilegalt
Nacionales

Impulsan campaña para proteger el pinabete y combatir su comercialización ilegal

04:04 PM, Nov 11
Hombre muere tras ataque armado en zona 16t
Nacionales

Hombre muere tras ataque armado en zona 16

02:50 PM, Nov 11
Selva Maya en Jaque, documental de Sergio Izquierdo, llega a los cines de Guatemala t
Farándula

"Selva Maya en Jaque", documental de Sergio Izquierdo, llega a los cines de Guatemala

04:41 PM, Nov 11
CMB rechaza petición de Lester Martínez de pelear con Canelo Álvarezt
Deportes

CMB rechaza petición de Lester Martínez de pelear con "Canelo" Álvarez

09:32 PM, Nov 11
Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadát
Deportes

Rubio Rubín cree que se le puede ganar la serie a Canadá

08:27 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalSeguridadAtaque armadoReal Madrid65VueltaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar